Xiaomi запатентовала необычные гаджеты. Что вы такое?

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Смартфон с поворотной камерой и смарт-колонка с гибким дисплеем

Портфолио патентных разработок Xiaomi постоянно множится. На этой неделе в сети появилась парочка любопытных патентных заявок. Одна из них описывает смартфон, который стал воплощением мечты о безрамочном мобильнике и без вырезов в дисплее.

Перед нами своеобразный смартфон-слайдер, где основная камера выдвигается из корпуса. Выдвижной механизм нужен для того, чтобы основную камеру можно было повернуть по горизонтальной оси на 180 градусов, и она позволила создавать автопортреты. Сама камера обладает тремя датчиками изображения, где центральный внушительного размера. Возможно, это модуль разрешением 108 Мп или даже больше.

Другая патентная заявка, судя по всему, описывает смарт-колонку, обладающую гибким дисплеем, который может сворачиваться. Хотя, кто-то считает, что это такой громоздкий смартфон-сверток, который обладает несколькими камерами на тыльной стороне. Но больше изображения смахивают на умную колонку с гибким дисплеем, который может пригодиться для совершения видеозвонков или управления системой умный дом.

Не устаем напоминать, что это только патентные заявки, которые можно лишь охарактеризовать как полет фантазии. Многие из них так без коммерческой реализации. Хотя какие-то наработки в итоге потом находят свое воплощение в реальных устройствах.

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Источник: letsgodigital﻿