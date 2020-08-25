Xiaomi зарегистрировала патент на необычный дизайн смартфона с выезжающей камерой
Xiaomi продолжает экспериментировать с дизайном своих будущих смартфонов.
Совсем скоро компания ZTE представит первый смартфон с подэкранной фронтальной камерой. Сделано это, как можно догадаться, для того, чтобы на дисплее не было никаких вырезов и «капелек». Но сам дизайн без вырезов – не новинка. Пару лет назад актуальным было решение с механическим «вызовом» фронталки – она пряталась внутри корпуса.
По какой-то причине такое решение потеряло свою популярность – теперь все делают упор на аккуратность выреза в дисплее. Но Xiaomi решила продолжать развитие технологии механической камеры. Однако теперь компания решила сконцентрироваться на основном блоке камер.
Читать также:Этот патент Xiaomi заслуживает внимания
Издание LetsGoDigital обратило внимание на новый патент, поданный Xiaomi, который показывает, как компания планирует использовать блок из двух камер, в которой оба сенсора могут быть механически наклонены под определенным углом, предлагая еще большее поле зрения при съемке.
Патент был подан китайским производителем смартфонов в октябре прошлого года в USPTO (Патентное ведомство США) и утвержден в июле этого года. Этот патент был также опубликован Всемирным ведомством интеллектуальной собственности. Xiaomi подала еще один патент, объясняющий работу этой функции.
В соответствии с патентом, модули камеры могут двигаться по горизонтали или вертикали, чтобы предложить дополнительный угол обзора. Патент также предполагает, что изображения, полученные с помощью такого решения, не будут влиять на качество снимков по сравнению с результатами привычного широкоугольного датчика.
Читать также:Xiaomi продолжает патентовать необычные смартфоны. На этот раз съемный дисплей
Естественно, это только патент и относиться к нему надо с опаской, но сама идея неплоха. Ждем, что Xiaomi решит делать с этим решением.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!
Источник: LetsGoDigital
Комментарии