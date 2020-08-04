Xiaomi продолжает патентовать необычные смартфоны. На этот раз съемный дисплей

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Мы уже привыкли к многочисленным патентам производителей смартфонов, включая и Xiaomi. И сегодня стало известно об очередной интересной задумке Xiaomi. Информация о соответствующей патентной заявке была опубликована на сайте Государственного ведомства по интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). Согласно документу, компания думает над созданием смартфона со съемным дисплеем. По задумке создателей, «железо» и экран можно будет разделить, причем это никак не отразится на их функциональности.

Сама матрица не получила отдельного аккумулятора, а значит, его «питание» будет осуществляться дистанционно. Экран обладает тонкими рамками и вырезами под фронталку и датчики, а на тыльной стороне дисплейного модуля имеется площадка с коннекторами, которые служат для «подключения» панели к корпусу устройства с начинкой.

Сложно понять задумку создателей по части целесообразности такого деления смартфона. Непонятно, в каких сценариях пользователю понадобится отсоединять дисплей от корпуса. Нет также ясности, будет ли работать селфи-камера, когда матрицу отделят от «тела».

Безусловно, вероятность того, что эта идея найдет свое воплощение в реальных продуктах и дойдет до широкой аудитории в ближайшее время, равна нулю. Скорее всего, этот патент так и останется плодом фантазий изобретателей.

Источник: letsgodigital