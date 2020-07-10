Этот патент Xiaomi заслуживает внимания

Многие помнят сколько шума в свое время наделал «альфасамец» Xiaomi Mi Mix Alpha. Но компания так и не решилась пустить этот смартфон в серию и пойти дальше, чем демонстрация демоверсии. А, возможно, у нее и изначально не было такого намерения. Но это вовсе не означает, что инженеры компании не думают о выпуске нечто подобного.

Два экрана и большой модуль основной камеры

На днях всплыл очередной патент Xiaomi, который демонстрирует интересную задумку — компания запатентовала смартфон с двумя экранами. В качестве изобретения фигурирует мобильник, где лицевая сторона полностью занята изогнутым по краям дисплеем. Причем изогнуты кромки радикально, «наплывая» на боковые грани.

Отверстий под фронталку нет и это наводит на мысль, что идея с камерой под дисплеем витает в головах инженеров Xiaomi. Еще одна особенность, о которой нельзя не упомянуть, является полное отсутствие физических кнопок на торцах устройства.

Но самое интересное находится на тыльной стороне. Здесь установили второй дисплей и минимальные рамки по его краям создают иллюзию того, что мы видим единый гибкий дисплей, который «обернул» корпус с обеих сторон. Еще одно нетипичное решение — огромный блок одиночной основной камеры, который занял чуть ли не треть «спинки».

Внедрение всех описанных в патенте нововведений, позволит Xiaomi создать эффектное, но не практичное устройство. Как скоро это станет возможным — покажет время. Все же далеко не все патентные задумки находят свое применение в коммерческих аппаратах. Но сам патент не кажется чем-то фантастическим и не реализуемым. Развитие технологий позволяет выпустить подобный аппарат в обозримом будущем.

Источник: cnmo, letsgodigital