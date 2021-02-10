Xiaomi сделала приятную неожиданность для обладателей бюджетного Poco M3
MIUI 14 GLOBAL ДОСТУПНА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА POCO M3
Компания Xiaomi выпустила глобальную MIUI 14 для смартфона POCO M3. Аппарат вышел уже два с половиной года тому назад. Это была обычная бюджетная рабочая лошадка для неприхотливых пользователей с очень превосходной автономностью (6000 мАч). POCO M3 хоть и не была хитом продаж, но на руках таких аппаратов очень много.
По современным меркам у него достаточно слабый процессор Snapdragon 662 и небольшие объемы оперативной (4-6ГБ) и постоянной памяти (64-128ГБ). И именно для таких устройств оптимизация системы и уменьшение потребления объемов памяти в новой операционной системе будут очень заметны. Смартфон из коробки был с Android 10 и фирменной оболочкой MIUI 12.
Это второе, и, скорее всего, последнее крупное обновление для операционной системы аппарата. Новая прошивка получила название V14.0.2.0.SJFMIXM и основана она на Android 12. Это Fastboot версия прошивки, которая устанавливается в пару кликов непосредственно из обычного меню смартфона. Загрузить новую версию ПО можно по этой ссылке с проверенного сайта .
Обновляйте ваш смартфон и пишите свои отзывы о новой версии оболочки, приятном использовании.
Читайте также: Xiaomi показала беспроводной контроллер для Android и Windows всего за $30
Источник: mifirmware
Комментарии