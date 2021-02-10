Xiaomi сделала приятную неожиданность для обладателей бюджетного Poco M3

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MIUI 14 GLOBAL ДОСТУПНА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА POCO M3﻿﻿

Компания Xiaomi выпустила глобальную MIUI 14 для смартфона POCO M3. Аппарат вышел уже два с половиной года тому назад. Это была обычная бюджетная рабочая лошадка для неприхотливых пользователей с очень превосходной автономностью (6000 мАч). POCO M3 хоть и не была хитом продаж, но на руках таких аппаратов очень много.

По современным меркам у него достаточно слабый процессор Snapdragon 662 и небольшие объемы оперативной (4-6ГБ) и постоянной памяти (64-128ГБ). И именно для таких устройств оптимизация системы и уменьшение потребления объемов памяти в новой операционной системе будут очень заметны. Смартфон из коробки был с Android 10 и фирменной оболочкой MIUI 12.

Это второе, и, скорее всего, последнее крупное обновление для операционной системы аппарата. Новая прошивка получила название V14.0.2.0.SJFMIXM и основана она на Android 12. Это Fastboot версия прошивки, которая устанавливается в пару кликов непосредственно из обычного меню смартфона. Загрузить новую версию ПО можно по этой ссылке с проверенного сайта .

Обновляйте ваш смартфон и пишите свои отзывы о новой версии оболочки, приятном использовании.

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Источник: mifirmware