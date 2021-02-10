Как и где купить кольцо для помолвки – основные правила

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Помолвка – важнейшее событие в жизни каждого человека. Незаменимыми атрибутами являются кольца для помолвки, которые будут всегда напоминать о приятном мероприятии. Ювелирный интернет магазин Diamant.ua предлагает высококачественные украшения, которые подходят к любому образу, выглядят стильно и современно.

Приобрести кольцо для помолвки можно в разных материалах и дизайнах. В качестве вставок используют прозрачные или цветные драгоценные камни. Классические варианты сочетаются с обручальными кольцами, вместе смотрятся элегантно и органично.

Главные правила при выборе кольца для помолвки

Прежде чем приобрести аксессуар от производителя Ювелирная карта, нужно определиться с основными критериями:

1. Материал – наиболее популярно золото 585 пробы. Проба 750 используется реже: она менее долговечна и стоит дороже.

2. Цвет материала – желтый, белый, комбинированный, красный. Подбирают в зависимости от личных предпочтений. Белые золотые изделия смешиваются с серебром. Желтые считаются классическими.

3. Тип вставки – бриллиант, топаз, фианит, сапфир, кубический цирконий. Беспроигрышным вариантом является бриллиант. Он устойчив к механическим воздействиям, выдерживает активное повседневное ношение и не теряет привлекательности.

4. Форма вставки – круглые и овальные выглядят аккуратно, квадратные и фигурные привлекают больше внимания.

5. Цвет вставки – распространенные прозрачные камни. Если хочется необычный вариант, подойдут цветные.









Бренд Ювелирная карта (ЮК) предлагает огромный ассортимент разнообразных украшений, в частности, кольца для помолвки из драгоценных материалов. Аксессуары представлены в большой размерной сетке – от 15.5 до 19 размера.

Почему стоит купить кольца для помолвки в ювелирном интернет-магазине Ювелирная карта

Выделяют ряд существенных преимуществ:

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Особенности кольца для помолвки

Для помолвки не подойдет обручальное или обычное кольцо. Украшения для помолвки имеют отличительные черты. Обязателен центральный камень – форма и размер зависит от личных предпочтений. Постановка камня может быть низкой или высокой: в первом случае вставка расположена в основе аксессуара, во втором – помещена в ободок (кастом).

Во время бракосочетания пара обменивается обручальными кольцами. Чаще их носят на одном пальце с кольцами для помолвки. Поэтому важно, чтобы украшения гармонично смотрелись и имели схожий дизайн.

Перед покупкой нужно произвести замеры и ответственно подойти к подбору размера. Кольцо должно крепко сидеть, но не сжимать и не доставлять дискомфорта. Если тонкие пальцы, подбирают узкие украшения с минималистичным дизайном. На длинных органически смотрятся широкие и громоздкие изделия.

В интернет-магазине Ювелирная карта вы точно подберете стильный и модный аксессуар, который всегда будет напоминать о важном событии и вызвать приятные эмоции. Можно приобрести дорогое кольцо с цветным бриллиантом, или ограничиться более бюджетным вариантом с прозрачным фианитом.