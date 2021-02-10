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Фирменная оболочка MIUI очень популярна. Несмотря на существенные недостатки в работе, такие как частые вылеты приложений, зависание, подтормаживание, многие пользователи все равно любят Миюай и интересуются, когда на их телефоны прилетит новое обновление. А проблема состоит в том, что Xiaomi поддерживает свои телефоны в течение ограниченного времени. Что делать и как обновить прошивку на старых моделях – расскажем в сегодняшнем материале.

Как долго телефоны Xiaomi получают поддержку от производителя

К сожалению, Xiaomi не входит в список компаний, длительно обновляющих свои аппараты. Рекордсменом, безусловно, является бренд Apple, поддерживающий телефоны в течение 6 лет. Далее следует Samsung – срок поддержки колеблется в пределах 3-4 лет.

У Xiaomi срок обновления гораздо скромнее – не более 2-3 лет. При этом время поддержки почти не отличается от флагманов и бюджетников. Самая печальная ситуация с новыми версиями Android. Обычно смартфоны получают две новые версии «зеленого робота», а некоторые модели – только одну. Если вы, например, купили бюджетник по Android 12, Android 14 на него может и не прийти.

С прошивками MIUI ситуация получше – на 3-4 года обновлений можно рассчитывать. Но через два года свежие оболочки начинают основываться на старых версиях Android, поэтому большое количество новшеств будет недоступно. Патчи безопасности прилетают на устройства в среднем три года.

Как же обновить мобильное устройство, если оно вышло несколько лет назад и новое обновление на него уже не приходит? Есть только один надежный метод – установить кастомную (неофициальную) прошивку. Также есть упрощенный вариант – поставить какой-нибудь Magisk-модуль, который добавит на смартфон определенные нововведения и фишки из свежей версии ПО.

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Использование кастомных прошивок

Для телефонов Xiaomi, Redmi и Poco существует множество разных кастомных прошивок. Установив их на телефон, вы можете получить новую версию Android. Некоторые кастомы основываются на текущей версии Андроида, но предлагают существенные изменения в плане дизайна и функционала. Давайте выясним, что необходимо для установки неофициальных оболочек и как вообщем провести эту процедуру.

Обратите внимание! Установка кастомной прошивки – серьезная манипуляция, которая может привести к полной поломке телефона. Если не уверены в своих силах, лучше не начинайте перепрошивку аппарата.

Все инструкции в этой статье представлены для ознакомления. Редакция не несет ответственности за возможные проблемы со смартфоном после установки кастомы.

Что нужно для установки неофициальной прошивки

Для проведения процедуры вам понадобится:

TWRP Recovery (кастомное кавери).

Загружен архив с кастомной прошивкой, которую собираетесь устанавливать.

Загруженный архив из Google Apps (при необходимости). Это пакеты, необходимые для установки привычных нам Google-сервисов. Отдельно GApps нужно устанавливать, если они отсутствуют в прошивке.

USB-кабель для подключения к компьютеру или SD-карта (при необходимости). Перед проведением перепрошивки необходимо перебросить важные материалы на внешнее хранилище. Поскольку все личные данные будут уничтожены при установке кастома. Карту памяти также лучше на время извлечь из телефона.

Какие бывают кастомные оболочки

Почти для каждой модели Xiaomi существует несколько вариантов кастомных оболочек. Они все отличаются по функционалу, интерфейсу и версии ОС. Вам нужно только выбрать ту, которая больше понравилась.

Самая большая ценность кастомных прошивок – это, конечно, возможность установить на свой аппарат новый Андроид. К примеру, возьмем популярный доступный флагман прошлых лет – Pocophone F1. Новый Android на него так и не вышел официально, зато есть множество кастомных оболочек, построенных на Android 13. Таким же способом можно поставить на свой аппарат новую версию MIUI.

Важно, чтобы неофициальная прошивка более или менее стабильно работала и не навредила вашему телефону. Стоит отметить, что почти у всех кастомных оболочек есть проблемы со стабильностью работы.

Перед установкой новой оболочки убедитесь, что разработчику можно доверять. Для этого загружайте прошивки из надежных источников. Различные кастомные сборки представлены на форумах 4pda и XDA Developers. Просто зайдите на сайт, укажите в поисковой строке название модели и откройте раздел «Неофициальные прошивки». Там будет список всех представленных кастомных оболочек с разными версиями Android.

Как установить кастомную прошивку на телефон Xiaomi

Переходим к самому интересному – установке прошивки на смартфон Xiaomi. Для этого необходимо выполнить определенное количество действий. Будьте внимательны и не нарушайте последовательность.

1. Перекиньте важную информацию в хранилище, компьютер или на карту памяти. Если вы используете карту памяти, извлеките ее на время перепрошивки.

2. Выключите смартфон и перейдите в режим recovery, зажав кнопку питания и увеличения громкости.

3. Откройте раздел «Очистка» и выберите форматирование данных. Подтвердите действие, нажав "yes". Дождитесь окончания очистки.

4. Повернитесь в пункт «Очистка» и нажмите «Выборочная очистка». Везде выставьте галочки, кроме пунктов MicroSD и USB OTG. Сделайте свайп для подтверждения действия.

5. Выполните перезагрузку режима и зайдите в пункт «Установка». Через встроенный файловый менеджер найдите загруженный архив с прошивкой. Подождите, пока выполнится перепрошивка телефона.

6. Далее можно дополнительно установить Google Apps или какие-нибудь Magisk-модули. Это делается также через раздел «Установка».

7. После перезагрузки смартфона можно приступать к начальной настройке и стандартному использованию устройства.

Возможные проблемы после установки кастомы

Помимо очевидных преимуществ, кастомные прошивки имеют существенные минусы. Например, на неофициальных оболочках не работает модуль NFC и платежные приложения (Приват24, Монобанк, Sense SuperApp). Также отказывается работать приложение Дія. Эти проблемы можно частично устранить путем установки дополнительных Magisk-модулей.

После установки неофициальной прошивки теряется гарантия на устройство. Обновления «по воздуху» больше не будут прилетать. Но на эти моменты не стоит обращать внимание, если модель давно потеряла поддержку от производителя.

Самый главный и серьезный недостаток – возможные проблемы с работой телефона. Нельзя точно сказать, какая функция пострадаю и пострадает ли она вообще. Одни пользователи отмечают перебои со звуком, другие – частые вылеты приложений, третьи – самопроизвольные перезагрузки операционной системы. Решив установить кастомную прошивку, вы должны понимать все риски. В некоторых случаях лучше остаться на официальной оболочке для стабильной работы телефона.

Важно! Пользователи сообщают, что после установки кастомных прошивок на смартфоны, выпущенные осенью 2022 года, перестает работать сенсорная панель телефона, то есть экран. Это происходит, если ядро в оболочке не от MIUI. Поэтому перед установкой кастомной прошивки будьте внимательны и ознакомьтесь с отзывами других пользователей, которые уже обновили девайс.

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Установка Magisk-модулей

Перепрошивка аппарата на кастомную оболочку – радикальный шаг, на который решаться не все пользователи. Если вы просто хотите добавить в телефон фишки из новой прошивки, можно воспользоваться специальными Магиск-модулями. Это программные пакеты, изменяющие функционал устройства. В этой статье вы найдете самые лучшие модули для Magisk.

Если говорить о добавлении опций из новых прошивок, то для примера можно рассмотреть модуль MIUIPlus Magisk. Он подойдет пользователям, у которых установлена MIUI 12, и телефон больше не обновляется. Благодаря этому модулю вы сможете получить основные нововведения из MIUI 12.5, а именно:

Контроль перегрева при зарядке.

Новые анимации, темы и обои.

Эмоди из iOS 14.5.

Запись экрана со скоростью 90 fps.

Улучшены настройки безопасности и конфиденциальности.

Ускоренный запуск веб-страниц.

Более качественный звук благодаря включению технологии Hi-Fi + настройка эквалайзера.

Устранение проблем с автояркостью.

Добавление и настройка личного интерфейса.

Автоматическое шумоподавление при звонках.

Корректная работа модуля протестирована на следующих устройствах:

Redmi 5, Redmi 5 Pro, Redmi Note 4, Redmi 6 Pro, Redmi 7, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8T, Redmi 8 Pro, Redmi 9, Redmi 9S, Redmi 9 Pro, Redmi 10, Redmi 10 Pro;

Mi 9T, Mi 9T Pro;

POCO X3, POCO X3 Pro;

Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 11.

Загрузить модуль можно из надежного источника Xiaomiui.

Вот такие существуют методы обновления оболочки на смартфонах Xiaomi. Они точно пригодятся, если телефон давно не обновляется «по воздуху» и для него не выходят свежие официальные сборники. Пишите в комментариях, какой моделью пользуетесь и какая версия операционной системы сейчас на ней установлена. До встречи!