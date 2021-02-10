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Большинство современных смартфонов оснащаются технологией НФС, которая позволяет совершать бесконтактные платежи. Телефон заменяет наличные и физическую карту, что очень удобно. В статье расскажем, как поэтапно настроить NFC на Xiaomi и что делать, если модуль не работает.

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Что такое НФС в телефоне

Аббревиатура NFC расшифровывается как Near Field Communication. Это означает «действие ближнего поля». То есть, технология работает на маленьком расстоянии (около 10 сантиметров). Чаще всего датчик используется для проведения бесконтактной оплаты. Но также НФС позволяет передавать «по воздуху» небольшие файлы и создавать метки, к которым нужно поднести мобильное устройство для выполнения определенного действия.

NFC встречается в телефонах из среднего или флагманского ценового сегмента. Бюджетные модели крайне редко оснащаются таким модулем. Если хотите знать, какие смартфоны Xiaomi и Redmi точно имеют НФС, ознакомьтесь с нашей статьей «Как оплачивать покупки телефоном Xiaomi». Там представлен подробный перечень моделей.

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Как включить модуль NFC

Включить технологию очень легко. Для этого нужно открыть шторку уведомлений и нажать по значку «NFC», чтобы он стал голубого цвета. Или же можно перейти в «Настройки» - «Подключение и общий доступ», и здесь найти вкладку «NFC». Для активации функции достаточно передвинуть ползунок в режим «Вкл».

Настройка бесконтактной оплаты

Чтобы полноценно пользоваться технологией, нужно скачать и установить приложение GooglePay. Именно с помощью данной программы можно совершать бесконтактные платежи. Софт находится в свободном доступе на Гугл Плей.

﻿﻿1.Загрузите приложение и установите обычным способом.

2.Откройте программу, выдайте все запрашиваемые разрешения и войдите в свой Google-аккаунт.

3.Нажмите «Добавить карту» и выберите тип карты.

4.Сфотографируйте карточку или самостоятельно введите данные: номер, срок действия и CVV2. Также укажите информацию о владельце: ФИО, адрес проживания, номер телефона.

5.Для подтверждения введите код, присланный банком в SMS, либо ответьте на звонок сотрудника.

Готово, настройка завершена. Теперь можно приступать к оплате товара или услуги.

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Проведение платежа

Расплачиваться с помощью NFC очень легко. Нужно только поднести телефон задней частью к терминалу и удерживать в течение нескольких секунд, пока будет происходить считывание данных. Ввод PIN-кода потребуется, если совершается покупка на сумму 370 грн (1000 руб) и выше. Подтверждать операцию через СМС не нужно. В GooglePay можно установить основную карту по умолчанию, либо каждый раз заходить в приложение и выбирать любую.

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Решение распространенных проблем с NFC

Разберемся, что делать, если модуль отказывается работать:

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1.Зайдите в раздел «Подключение и общий доступ» и проверьте, чтобы ползунок напротив строки «NFC» был активен.

2.Посмотрите, заблокирован ли загрузчик на телефоне. Наличие root-прав можно скрыть, используя программный пакет Magisk.

3.Предоставьте приложению GooglePay доступ ко всем запрашиваемым разрешениям. Проверить выданные разрешения можно в настройках.

4.Позвольте Гугл Пэй запускаться в фоновом режиме, добавив программу в автозапуск.

5.Выставьте следующие параметры: «Расположение элемента безопасности» – «HCE Wallet», «Основное средство оплаты – GooglePay».

6.Отключите энергосберегающий режим.





Если выполнение вышеуказанных действий не принесло результата, обратитесь в сервисный центр. Возможно, модуль неисправен и требуется помощь мастера.

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Вот так можно включить и настроить NFC на мобильных устройствах. Вам понадобится только приложение Google Pay. Пишите в комментарии, используете ли бесконтактную оплату и как часто.