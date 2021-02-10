Как Xiaomi «обманывает» с количеством обновлений Android – жертвой маркетинга стал Redmi Note 13

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Ох эти Китайцы

Компания Xiaomi сегодня представила в Индии новый бюджетный смартфон Redmi Note 135G. Однако уже после анонса выяснилось, что на самом деле смартфон работает под управлением устаревшей Android 12 – то есть на две версии ниже актуальной версии Android.

Это означает, что из актуальных обновлений операционной системы пользователи на самом деле получат только одно – в Android 15. Ведь Android 14 уже выпущен 3 месяца назад.

Несмотря на это, Xiaomi громко заявляет о 3 больших обновлениях Android для серии Redmi Note 13. Конечно, бренд уже замечали на таком, когда выходит новый Android и еще несколько смартфонов выходят на старой версии, но чтобы сразу на две - на моей памяти это впервые.

С одной стороны, компания формально держит слово и действительно планирует 3 обновления. Но с другой – бренд уже не знает, как получить маркетинговую славу. Своим мнением по этому маркетинговому приему можете поделиться в комментариях