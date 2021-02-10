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Как изменяться камеры во флагманах Samsung: от Galaxy S24 Ultra до Galaxy S26 Ultra

18.12.2023 98 0

ФОТОМАРАФОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Компания Samsung последовательно усовершенствует камеры своих топовых смартфонов серии Galaxy S Ultra. По последним слухам, вот что нас ждет в будущих поколениях.

Нынешний Galaxy S23 Ultra уже получил 200-мегапиксельную основную камеру – что стало главным обновлением этого года. А вот в следующем Galaxy S24 Ultra ожидается переход к 50-мегапиксельной перископической телекамере с 5-кратным оптическим зумом.

Как изменяться камеры во флагманах Samsung: от Galaxy S24 Ultra до Galaxy S26 Ultra – фото 1

Еще больше перемен обещает 2025 год с Galaxy S25 Ultra. По планам, все камеры – широкоугольная, телефото и ультраширокоугольная – будут обновлены. Последняя даже получит 50 Мп сенсор вроде китайских конкурентов.

А уже в Galaxy S26 Ultra в 2026-м можно ожидать 200-мегапиксельную основную камеру с большим 1/1.1-дюймовым сенсором – консервативно, что сказать. В то время, когда китайцы уже активно в гиперфлагманах используют дюймовую матрицу, Samsung действует по своему плану.

Как изменяться камеры во флагманах Samsung: от Galaxy S24 Ultra до Galaxy S26 Ultra – фото 2

Итак, хоть снаружи флагманы Samsung из года в год меняются не слишком сильно, но камеры у них становятся все лучше с каждым новым поколением. Но, согласно неофициальным слухам, и дизайн планируют обновить, в серии S25.

Источник - tech_reve

Автор: Andrii S. Дата публикации: 18.12.2023
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Как изменяться камеры во флагманах Samsung: от Galaxy S24 Ultra до Galaxy S26 Ultra