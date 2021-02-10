Как изменяться камеры во флагманах Samsung: от Galaxy S24 Ultra до Galaxy S26 Ultra
ФОТОМАРАФОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Компания Samsung последовательно усовершенствует камеры своих топовых смартфонов серии Galaxy S Ultra. По последним слухам, вот что нас ждет в будущих поколениях.
Нынешний Galaxy S23 Ultra уже получил 200-мегапиксельную основную камеру – что стало главным обновлением этого года. А вот в следующем Galaxy S24 Ultra ожидается переход к 50-мегапиксельной перископической телекамере с 5-кратным оптическим зумом.
Еще больше перемен обещает 2025 год с Galaxy S25 Ultra. По планам, все камеры – широкоугольная, телефото и ультраширокоугольная – будут обновлены. Последняя даже получит 50 Мп сенсор вроде китайских конкурентов.
А уже в Galaxy S26 Ultra в 2026-м можно ожидать 200-мегапиксельную основную камеру с большим 1/1.1-дюймовым сенсором – консервативно, что сказать. В то время, когда китайцы уже активно в гиперфлагманах используют дюймовую матрицу, Samsung действует по своему плану.
Итак, хоть снаружи флагманы Samsung из года в год меняются не слишком сильно, но камеры у них становятся все лучше с каждым новым поколением. Но, согласно неофициальным слухам, и дизайн планируют обновить, в серии S25.
Источник - tech_reve