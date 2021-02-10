Какой ноутбук выбрать в 2024 году? Xiaomi Book Pro 16 – премиум за 35999!

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Стильный дизайн для работы и дома!

Xiaomi Book Pro 16 – это ноутбук в ультратонком легком корпусе с мощной технической начинкой, в основе которой лежит новенький производительный чипсет Intel. Также пользователи получают 16” OLED-дисплей с сенсорной панелью и разрешением 3840х2400 точек. Он выделяется удивительной цветопередачей, высокой яркостью 600 кд/м2 и глубоким черным цветом, как принято в OLED-дисплеях.

Ноутбук получил приличный процессор i5-1240P на 12 ядер, за графический процессор выступает Intel Iris Xe Graphics. Кроме этого, вы получите 16 ГБ оперативной памяти и SSD накопитель на 512 ГБ. С такими характеристиками пользователю обеспечена отличная плавность и быстрота работы.

Корпус Xiaomi Book Pro 16" очень тонкий – всего 14,9 мм. Весит устройство тоже сравнительно немного – 1,8 кг. Из разъемов пользователи найдут на корпусе два Type-C (3.2 Gen2) и Thunderbolt 4.

Из дополнительных опций ноутбук оснащен двумя динамиками, аудио выход 3,5 мм, большой тачпад как у MacBook и сканер отпечатков пальцев. Кроме того, на борту уже идет установленная лицензионная Windows 11 Home. Также присутствует быстрая зарядка. Приобрести данный ноутбук можно в нашем магазине по ссылке:

Xiaomi Book Pro 16” – 35999 грн

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