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Телефоны Samsung являются одними из самых продаваемых в нашей стране. Пользователи любят смартфоны этого бренда из-за высокого качества, стабильной работы, длительных обновлений и хороших характеристик. Но ассортимент компании очень большой, поэтому могут возникать трудности с выбором подходящей модели.

Мы составили подборку, состоящую из 5 лучших телефонов Samsung, которые можно купить в 2024 году в Украине. Были отобраны только крутые смартфоны с отличным соотношением цены и характеристик.

ТОП-5 лучших телефонов Samsung Galaxy в 2024 году

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A15 5G

Итоги

К материалу добавлены не только топовые флагманы, но и более доступные смартфоны, приобретение которых не сильно отразится на вашем кошельке. Но и, конечно, самые крутые и новейшие девайсы мы тоже не могли оставить без внимания.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra

Первая модель в нашем рейтинге – Samsung Galaxy S24 Ultra, который является самым топовым Android-флагманом в 2024 году. Смартфон получил 6.8-дюймовый экран Dynamic LTPO AMOLED 2X с разрешением 1440 x 3120 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит. Телефон выполнен в обычном стиле серии Ultra, а габариты составляют 162.3 x 79 x 8.6 мм при весе 232(233) граммов.

Корпус Samsung Galaxy S24 Ultra сделан из стекла с титановым каркасом. На передней панели имеется супер прочное стекло Gorilla Glass Armor. Модель предлагается в огромном количестве цветов: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green и Titanium Orange. Заявлена влагозащита IP68.

Независимо от региона Samsung Galaxy S24 Ultra работает под управлением мощнейшего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. С этим чипом смартфону не страшны никакие нагрузки. Оперативной памяти 12 ГБ, постоянной – 256/512 ГБ или 1 ТБ. Из коробки Samsung работает на Android 14 с прошивкой One UI 6.1.

Камеры Samsung Galaxy S24 Ultra просто потрясающие: главный модуль на 200 Мп с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией, 50-мегапиксельное перископическое телефото с 5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельный ультраширик. Это настоящий камерофон, у которого достаточно мало конкурентов. Запись видео доступна в 8K@24/30fps. Фронтальная камера на 12 Мп.

Аккумулятор Samsung Galaxy S24 Ultra с емкостью 5000 мАч + проводная зарядка 45 Вт и беспроводная 15 Вт. С временем автономной работы никаких проблем не возникнет, но мощность зарядок не впечатляет.

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24

Следующая модель тоже из новой серии S24, но она уже базовая и более доступная по цене. Samsung Galaxy S24 может похвастаться 6.2-дюймовым экраном Dynamic LTPO AMOLED 2X разрешением 1080 x 2340 пикселей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит.

Задняя крышка сделана из стекла, грани алюминиевые. По габаритам Galaxy S24 достаточно компактен – 147 x 70.6 x 7.6 мм с весом 167 (168) граммов. Имеется поддержка двойного режима eSIM (как и у модели Plus и Ultra). От воды мобильное устройство защищено по стандарту IP68. Официально заявлены такие цвета: Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange и Sapphire Blue.

Для Европы Samsung Galaxy S24 поставляется с процессором Exynos 2400, который подойдет для всех трудных задач. Вариантов памяти много – от 8/128 ГБ до 8/512 ГБ. Да, топовая модификация выглядит довольно странно, логичнее было бы 12 ГБ ОЗУ. В качестве операционной системы используется Android 14 с оболочкой One UI 6.1.

Камеры у Samsung Галакси С24, конечно, не так круты по сравнению с версией Ультра, но это все равно флагманский уровень. Основной сенсор на 50 Мп с OIS, телефото на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом и ультраширик на 12 Мп. Для видео доступно максимальное разрешение 8K@24/30fps. О качестве фото и видео можно не беспокоиться.

Батарея идет на 4000 мАч, и это нормальная емкость для экрана такой диагонали. Но, как это бывает у Samsung, огорчает мощность зарядок: всего 25 Вт проводная и 15 Вт беспроводная.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ И СТИЛЬНЫЙ ФЛАГМАН Samsung Galaxy S24 Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 7/10﻿ ﻿ Плюсы: + Защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 + Компактность и небольшой вес + Поддержка ИИ + Официально продается в Украине Минусы: - высокая цена - В европейской версии используется Exynos 2400 8/128 - від 35 990 грн 8/256 - від 36 990 грн

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23+

Хоть новая серия флагманских Samsung и крутая, но не забываем и о прошлогодней линейке. Она не потеряла своей актуальности и ее можно найти в официальной продаже. Оптимальный смартфон с адекватной ценой и большим экраном – это Samsung Galaxy S23+. Диагональ дисплея здесь 6.6 дюймов, разрешение – 1080 x 2340 пикселей, частота обновления – 120 Гц, а яркость достигает 1750 нит.

По размерам Galaxy S23 Plus не очень большой, но и назвать его компактным нельзя – 157.8 x 76.2 x 7.6 мм с весом 196 граммов. В материалах корпуса используется стекло и алюминий. Стандарт защиты IP68 на месте. Можно подключить eSIM. Телефон продается в цветах Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime.

С производительностью у Samsung Galaxy S23+ тоже все на самом высоком уровне. Флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает отличную мощность как в трудных играх, так и при повседневном использовании. А вот оперативной памяти всего 8 ГБ. Постоянную можно выбрать на 256 или 512 ГБ.

Из коробки Samsung Galaxy S23+ работает под управлением Android 13, но уже доступно обновление Android 14 с One UI 6. Камеры отличные и совершенно не отличаются от новейшей линейки. Здесь тот самый главный сенсор 50 Мп, телефото 10 Мп, ультраширик 12 Мп и фронталка тоже 12 Мп.

Емкость батареи Samsung Галакси С24 Плюс составляет 4700 мАч с проводной 45-ваттной и беспроводной 15-ваттной зарядкой. Претензий к автономности нет.

До сих пор ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫЙ Samsung Galaxy S23 Plus Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 10/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10﻿ ﻿﻿ Плюсы: + Snapdragon 8 Gen 2 + Есть обновление до Android 14 + Замечательные камеры + Умеренные габариты Минусы: - беспроводная зарядка всего на 10 Вт - только 8 ГБ ОЗУ 8/256 - від 30 475 грн 8/512 - від 31 660 грн

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A54

Давайте отойдем от флагманов к более доступным моделям. И здесь хочется обратить внимание на Samsung Galaxy A54 с 6.4-дюймовым Super AMOLED-экраном разрешением 1080 x 2340 пикселей. Смотрится смартфон довольно стильно, поскольку он выполнен в дизайне флагманской линейки. Но это не меняет того факта, что каркас все равно пластиковый, хоть и задняя стеклянная крышка.

От влаги аппарат защищен по стандарту IP67. Из доступных цветов есть Lime, Graphite, Violet, White. Заявлено наличие eSIM, а также поддерживается microSDXC. Аудиоджека, к сожалению, нет. Неплохую повседневную производительность обеспечивает Exynos 1380, но для мощных игр следует подобрать другой вариант. Базовая модификация предлагается на 4/128 ГБ, а самая крутая – на 8/256 ГБ.

Samsung Galaxy A54 делает отличные фото для своего ценового сегмента. А все благодаря 50-мегапиксельной основной и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камере. Главный модуль с оптической стабилизацией. Также есть 5-мегапиксельное макро, но это уже не так интересно. Фронтальная камера разрешением 32 Мп тоже очень хорошая. Доступна запись в 4K@30fps и на передний сенсор, и на задний.

Автономность также можно отнести к преимуществам Samsung Galaxy A54. Аккумулятор емкостью 5000 мАч спокойно обеспечит один-полтора дня работы при умеренном использовании. Но и без минусов не обошлось: проводная зарядка всего на 25 Вт.

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G

И последняя модель из сегодняшней подборки относится к бюджетному сегменту. Это Samsung Galaxy A15 5G с 6.5-дюймовым Super AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 800 нит. Разрешение экрана составляет 1080 x 2340 пикселей. Корпус смартфона полностью сделан из пластика, размеры составляют 160,1 x 76,8 x 8,4 мм с весом 200 граммов.

Смотрится смартфон симпатично, но картину немного портит каплеобразный вырез для фронтальной камеры. Samsung Galaxy A15 5G представлен в цветах Brave Black, Personality Yellow, Magical Blue, Optimistic Blue.

За производительность Samsung Galaxy A15 5 G отвечает 6-нанометровый процессор Mediatek Dimensity 6100+. Это отличный вариант для обыденного использования, но мощные игры – это не его профиль. Оперативной памяти может быть 4, 6 или 8 ГБ, постоянной – 128 или 256 ГБ.

Камера Samsung Galaxy A15 5G самая обычная и соответствует бюджетному сегменту. Это главный 50-мегапиксельный сенсор без оптической стабилизации, но с автофокусировкой, а также ультраширокий на 5 Мп и макро на 2 Мп. Фронтальная камера на 13 Мп. Запись видео возможна только в 1080p@30fps.

С автономностью у Samsung Galaxy A15 5G все отлично благодаря аккумулятору на 5000 мАч. Мощность зарядки невелика и составляет всего 25 Вт.

Итоги

Мы обсудили пять лучших смартфонов Samsung, которые можно купить в 2024 году. В заключение подведем краткие итоги:

Лучший камерофон Samsung в 2024 году – Samsung Galaxy S24 Ultra ;

Лучший компактный флагман Samsung в 2024 году – Samsung Galaxy S24 ;

Лучший сбалансированный флагман Samsung в 2024 году – Samsung Galaxy S23 Plus ;

Лучший среднебюджетный телефон Samsung в 2024 году – Samsung Galaxy A54 ;

Лучший бюджетный смартфон Samsung в 2024 году – Samsung Galaxy A15 5G .

Напишите в комментариях, какой смартфон Samsung Galaxy понравился вам больше всего.