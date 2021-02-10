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Какой смартфон Samsung выбрать в 2024 году? ТОП Samsung Galaxy в Украине!

03.02.2024 129 0

Телефоны Samsung являются одними из самых продаваемых в нашей стране. Пользователи любят смартфоны этого бренда из-за высокого качества, стабильной работы, длительных обновлений и хороших характеристик. Но ассортимент компании очень большой, поэтому могут возникать трудности с выбором подходящей модели.

 

Мы составили подборку, состоящую из 5 лучших телефонов Samsung, которые можно купить в 2024 году в Украине. Были отобраны только крутые смартфоны с отличным соотношением цены и характеристик.

 

ТОП-5 лучших телефонов Samsung Galaxy в 2024 году

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A15 5G

Итоги

 

К материалу добавлены не только топовые флагманы, но и более доступные смартфоны, приобретение которых не сильно отразится на вашем кошельке. Но и, конечно, самые крутые и новейшие девайсы мы тоже не могли оставить без внимания.

 

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra﻿

 

Первая модель в нашем рейтинге – Samsung Galaxy S24 Ultra, который является самым топовым Android-флагманом в 2024 году. Смартфон получил 6.8-дюймовый экран Dynamic LTPO AMOLED 2X с разрешением 1440 x 3120 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит. Телефон выполнен в обычном стиле серии Ultra, а габариты составляют 162.3 x 79 x 8.6 мм при весе 232(233) граммов.

 

Samsung Galaxy S24 Ultra

 

Корпус Samsung Galaxy S24 Ultra сделан из стекла с титановым каркасом. На передней панели имеется супер прочное стекло Gorilla Glass Armor. Модель предлагается в огромном количестве цветов: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green и Titanium Orange. Заявлена влагозащита IP68.

 

Независимо от региона Samsung Galaxy S24 Ultra работает под управлением мощнейшего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. С этим чипом смартфону не страшны никакие нагрузки. Оперативной памяти 12 ГБ, постоянной – 256/512 ГБ или 1 ТБ. Из коробки Samsung работает на Android 14 с прошивкой One UI 6.1.

 

Камеры Samsung Galaxy S24 Ultra просто потрясающие: главный модуль на 200 Мп с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией, 50-мегапиксельное перископическое телефото с 5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельный ультраширик. Это настоящий камерофон, у которого достаточно мало конкурентов. Запись видео доступна в 8K@24/30fps. Фронтальная камера на 12 Мп.

 

Samsung Galaxy S24 Ultra характеристики

 

Аккумулятор Samsung Galaxy S24 Ultra с емкостью 5000 мАч + проводная зарядка 45 Вт и беспроводная 15 Вт. С временем автономной работы никаких проблем не возникнет, но мощность зарядок не впечатляет.

 

САМЫЙ ТОПОВЫЙ ANDROID-ФЛАГМАН
Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung Galaxy S24 Ultra

 

Оценки

Камеры: 10/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 7/10﻿ ﻿

 

Плюсы:

+ Отличный экран

+ Процессор Snapdragon 8 Gen 3

+ Основная камера 200 Мп

+ Есть беспроводная зарядка

 

Минусы:

- большие габариты и вес

- высокая цена

12/256 - від 51 590 грн 12/512 - від 54 590 грн 12/1 ТБ - від 59 990 грн
﻿

 

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24﻿

 

Следующая модель тоже из новой серии S24, но она уже базовая и более доступная по цене. Samsung Galaxy S24 может похвастаться 6.2-дюймовым экраном Dynamic LTPO AMOLED 2X разрешением 1080 x 2340 пикселей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит.

 

Samsung Galaxy S24

 

Задняя крышка сделана из стекла, грани алюминиевые. По габаритам Galaxy S24 достаточно компактен – 147 x 70.6 x 7.6 мм с весом 167 (168) граммов. Имеется поддержка двойного режима eSIM (как и у модели Plus и Ultra). От воды мобильное устройство защищено по стандарту IP68. Официально заявлены такие цвета: Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange и Sapphire Blue.

 

Для Европы Samsung Galaxy S24 поставляется с процессором Exynos 2400, который подойдет для всех трудных задач. Вариантов памяти много – от 8/128 ГБ до 8/512 ГБ. Да, топовая модификация выглядит довольно странно, логичнее было бы 12 ГБ ОЗУ. В качестве операционной системы используется Android 14 с оболочкой One UI 6.1.

 

Камеры у Samsung Галакси С24, конечно, не так круты по сравнению с версией Ультра, но это все равно флагманский уровень. Основной сенсор на 50 Мп с OIS, телефото на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом и ультраширик на 12 Мп. Для видео доступно максимальное разрешение 8K@24/30fps. О качестве фото и видео можно не беспокоиться.

 

Samsung Galaxy S24 характеристики

 

Батарея идет на 4000 мАч, и это нормальная емкость для экрана такой диагонали. Но, как это бывает у Samsung, огорчает мощность зарядок: всего 25 Вт проводная и 15 Вт беспроводная.

 

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ И СТИЛЬНЫЙ ФЛАГМАН
Samsung Galaxy S24
Samsung Galaxy S24

 

 

Оценки
Камеры: 9/10
Игровая производительность: 9/10
Экран: 9/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 7/10﻿ ﻿

 

Плюсы:

+ Защитное стекло Gorilla Glass Victus 2

+ Компактность и небольшой вес

+ Поддержка ИИ

+ Официально продается в Украине

 

Минусы:

- высокая цена

- В европейской версии используется Exynos 2400

8/128 - від 35 990 грн 8/256 - від 36 990 грн
﻿

 

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23+﻿

 

Хоть новая серия флагманских Samsung и крутая, но не забываем и о прошлогодней линейке. Она не потеряла своей актуальности и ее можно найти в официальной продаже. Оптимальный смартфон с адекватной ценой и большим экраном – это Samsung Galaxy S23+. Диагональ дисплея здесь 6.6 дюймов, разрешение – 1080 x 2340 пикселей, частота обновления – 120 Гц, а яркость достигает 1750 нит.

 

Samsung Galaxy S23 Plus

 

По размерам Galaxy S23 Plus не очень большой, но и назвать его компактным нельзя – 157.8 x 76.2 x 7.6 мм с весом 196 граммов. В материалах корпуса используется стекло и алюминий. Стандарт защиты IP68 на месте. Можно подключить eSIM. Телефон продается в цветах Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime.

 

С производительностью у Samsung Galaxy S23+ тоже все на самом высоком уровне. Флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает отличную мощность как в трудных играх, так и при повседневном использовании. А вот оперативной памяти всего 8 ГБ. Постоянную можно выбрать на 256 или 512 ГБ.

 

Из коробки Samsung Galaxy S23+ работает под управлением Android 13, но уже доступно обновление Android 14 с One UI 6. Камеры отличные и совершенно не отличаются от новейшей линейки. Здесь тот самый главный сенсор 50 Мп, телефото 10 Мп, ультраширик 12 Мп и фронталка тоже 12 Мп.

 

Samsung Galaxy S23 Plus характеристики

 

Емкость батареи Samsung Галакси С24 Плюс составляет 4700 мАч с проводной 45-ваттной и беспроводной 15-ваттной зарядкой. Претензий к автономности нет.

 

До сих пор ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫЙ
Samsung Galaxy S23 Plus
Samsung Galaxy S23 Plus

Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 10/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 7/10﻿ ﻿﻿

Плюсы:

+ Snapdragon 8 Gen 2

+ Есть обновление до Android 14

+ Замечательные камеры

+ Умеренные габариты

Минусы:

- беспроводная зарядка всего на 10 Вт

- только 8 ГБ ОЗУ

8/256 - від 30 475 грн 8/512 - від 31 660 грн
﻿

 

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A54﻿

 

Давайте отойдем от флагманов к более доступным моделям. И здесь хочется обратить внимание на Samsung Galaxy A54 с 6.4-дюймовым Super AMOLED-экраном разрешением 1080 x 2340 пикселей. Смотрится смартфон довольно стильно, поскольку он выполнен в дизайне флагманской линейки. Но это не меняет того факта, что каркас все равно пластиковый, хоть и задняя стеклянная крышка.

 

Samsung Galaxy A54 6

 

От влаги аппарат защищен по стандарту IP67. Из доступных цветов есть Lime, Graphite, Violet, White. Заявлено наличие eSIM, а также поддерживается microSDXC. Аудиоджека, к сожалению, нет. Неплохую повседневную производительность обеспечивает Exynos 1380, но для мощных игр следует подобрать другой вариант. Базовая модификация предлагается на 4/128 ГБ, а самая крутая – на 8/256 ГБ.

 

Samsung Galaxy A54 делает отличные фото для своего ценового сегмента. А все благодаря 50-мегапиксельной основной и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камере. Главный модуль с оптической стабилизацией. Также есть 5-мегапиксельное макро, но это уже не так интересно. Фронтальная камера разрешением 32 Мп тоже очень хорошая. Доступна запись в 4K@30fps и на передний сенсор, и на задний.

 

Samsung Galaxy A54 характеристики 7

 

Автономность также можно отнести к преимуществам Samsung Galaxy A54. Аккумулятор емкостью 5000 мАч спокойно обеспечит один-полтора дня работы при умеренном использовании. Но и без минусов не обошлось: проводная зарядка всего на 25 Вт.

 

ПРЕКРАСНЫЕ КАМЕРЫ И ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
Samsung Galaxy A54
Samsung Galaxy A54

Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 6/10﻿ ﻿﻿

Плюсы:

+ Качественный Super AMOLED экран

+ Стильный дизайн

+ Стеклянная задняя крышка

+ Хорошие камеры

Минусы:

- не подойдет для игр

- мощность зарядки 25 Вт

- пластиковый каркас

6/128 - від 12 499 грн 8/128 - від 12 270 грн 8/256 - від 13 588 грн
﻿

 

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G

 

И последняя модель из сегодняшней подборки относится к бюджетному сегменту. Это Samsung Galaxy A15 5G с 6.5-дюймовым Super AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 800 нит. Разрешение экрана составляет 1080 x 2340 пикселей. Корпус смартфона полностью сделан из пластика, размеры составляют 160,1 x 76,8 x 8,4 мм с весом 200 граммов.

 

Samsung Galaxy A15 5G

 

Смотрится смартфон симпатично, но картину немного портит каплеобразный вырез для фронтальной камеры. Samsung Galaxy A15 5G представлен в цветах Brave Black, Personality Yellow, Magical Blue, Optimistic Blue.

 

За производительность Samsung Galaxy A15 5 G отвечает 6-нанометровый процессор Mediatek Dimensity 6100+. Это отличный вариант для обыденного использования, но мощные игры – это не его профиль. Оперативной памяти может быть 4, 6 или 8 ГБ, постоянной – 128 или 256 ГБ.

 

Камера Samsung Galaxy A15 5G самая обычная и соответствует бюджетному сегменту. Это главный 50-мегапиксельный сенсор без оптической стабилизации, но с автофокусировкой, а также ультраширокий на 5 Мп и макро на 2 Мп. Фронтальная камера на 13 Мп. Запись видео возможна только в 1080p@30fps.

 

Samsung Galaxy A15 5G характеристики

 

С автономностью у Samsung Galaxy A15 5G все отлично благодаря аккумулятору на 5000 мАч. Мощность зарядки невелика и составляет всего 25 Вт.

 

БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ С 5G
Samsung Galaxy A15 5G
Samsung Galaxy A15 5G

Оценки

Камеры: 7/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 8/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 6/10﻿ ﻿﻿

Плюсы:

+ Основная камера с AF

+ Хороший Super AMOLED дисплей

+ Батарея на 5000 мАч

+ низкая цена

Минусы:

- каплеобразный вырез и толстые рамки.

- Запись видео только в 1080p@30fps

- Корпус полностью из пластика

- Мало памяти в базовой версии

4/64 - очікується 4/128 - очікується 6/128 - очікується 8/128 - очікується 8/256 - очікується
﻿

 

Итоги

Мы обсудили пять лучших смартфонов Samsung, которые можно купить в 2024 году. В заключение подведем краткие итоги:

 

  • Лучший камерофон Samsung в 2024 году – Samsung Galaxy S24 Ultra ;
  • Лучший компактный флагман Samsung в 2024 году – Samsung Galaxy S24 ;
  • Лучший сбалансированный флагман Samsung в 2024 году – Samsung Galaxy S23 Plus ;
  • Лучший среднебюджетный телефон Samsung в 2024 году – Samsung Galaxy A54 ;
  • Лучший бюджетный смартфон Samsung в 2024 году – Samsung Galaxy A15 5G .

 

Напишите в комментариях, какой смартфон Samsung Galaxy понравился вам больше всего.

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 03.02.2024
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