Вероятный Poco F6 найден в базе сертификации BIS – он будет клоном Redmi K70 с дизайном, похожим на Xiaomi 13T.

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Poco F6﻿ будет похож на ﻿Xiaomi 13T﻿

Redmi K70 имеет номер модели 2311DRK48C. Индийская версия этого телефона с номером 2311DRK48I была замечена в базе BIS (Бюро индийских стандартов). Согласно сертификации устройство будет выпущено в стране под брендом Poco. Обычно телефоны серии Redmi K выпускались вне материкового Китая как модели Poco F.



Таким образом, этот смартфон может получить официальное название Poco F6. Информация базируется исключительно на предыдущих случаях сертификации, поэтому может быть неточной.



Что касается Redmi K70, то предварительно известно, что он будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Он будет питаться от аккумулятора емкостью 5500 мАч и получит проводную зарядку мощностью 90 Вт.



Говорят, что дизайн Redmi K70 и соответственно нового Poco F6 будет похож на серию Xiaomi 13T. Ожидается, что телефон будет представлен в Китае уже в ноябре.

Источник: Gizmochina