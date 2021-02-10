Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Вероятный Poco F6 найден в базе сертификации BIS – он будет клоном Redmi K70 с дизайном, похожим на Xiaomi 13T.

Вероятный Poco F6 найден в базе сертификации BIS – он будет клоном Redmi K70 с дизайном, похожим на Xiaomi 13T.

01.11.2023 102 0

Poco F6﻿ будет похож на ﻿Xiaomi 13T﻿

 

Redmi K70 имеет номер модели 2311DRK48C. Индийская версия этого телефона с номером 2311DRK48I была замечена в базе BIS (Бюро индийских стандартов). Согласно сертификации устройство будет выпущено в стране под брендом Poco. Обычно телефоны серии Redmi K выпускались вне материкового Китая как модели Poco F.

 

Poco F6


Таким образом, этот смартфон может получить официальное название Poco F6. Информация базируется исключительно на предыдущих случаях сертификации, поэтому может быть неточной.

 

Poco F6


Что касается Redmi K70, то предварительно известно, что он будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Он будет питаться от аккумулятора емкостью 5500 мАч и получит проводную зарядку мощностью 90 Вт.

 

Poco F6


Говорят, что дизайн Redmi K70 и соответственно нового Poco F6 будет похож на серию Xiaomi 13T. Ожидается, что телефон будет представлен в Китае уже в ноябре.

 

Источник: Gizmochina

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 01.11.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Вероятный Poco F6 найден в базе сертификации BIS – он будет клоном Redmi K70 с дизайном, похожим на Xiaomi 13T.