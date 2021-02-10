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YouTube получил новую рекламу на основе искусственного интеллекта, позволяющую брендам фокусировать внимае на особых моментах

17.10.2023 63 0

ШИ помогает зарабатывать деньги

YouTube усиливает свою рекламную игру и теперь предлагает рекламодателям новый пакет под названием "Моменты в центре внимания". Новый пакет будет использовать искусственный интеллект для определения самых популярных видео на YouTube, связанных с определенным моментом, например, Хэллоуин, вручением больших наград или спортивными событиями.

 

Рекламодатель сможет использовать ИИ, чтобы определить важный культурный момент, подобный упомянутым выше, а затем показывать рекламу в видео, ссылающемся на эту тему или событие. Эти видео будут собраны в динамически обновляемые плейлисты.

 

youtube

 

Сейчас искусственный интеллект становится важным способом нашего взаимодействия с Интернетом. Искусственный интеллект также находится в рекламе и незаметно управляет рекламой, которую вы видите, определяет, где она находится и почему. Функция Spotlight Moments – это лишь одна из нескольких инициатив, запущенных YouTube с использованием искусственного интеллекта. Другие подобные кампании – Video Reach и Video View, также используют Google AI.

 

YouTube утверждает, что компании, использующие Video Reach, например с in-stream, in-feed и YouTube Shorts, получили на 54% больше охвата по сравнению с кампаниями, работающими только с in-stream.

 

Здесь мы еще раз можем убедиться, что ИИ помогает не только нам, пользователям, но и переходит на совсем другой уровень, помогая зарабатывать деньги.

 

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Источник: techcrunch

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 17.10.2023
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YouTube получил новую рекламу на основе искусственного интеллекта, позволяющую брендам фокусировать внимае на особых моментах