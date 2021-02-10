YouTube подписал себе приговор в России

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Главный спикер МИДа РФ предсказывает блокировку видеохостинга

Рупор российского МИДа Мария Захарова взялась за YouTube. Рьяная пропагандистка проанонсировала скорое закрытие видеохостинга для РФ. В своем Telegram‑канале она заявила, что «YouTube себе приговор подписал» и она призвала сохранять контент и переносить его на российские платформы. Причем она рекомендовала сделать это побыстрее.

Такой выпад чиновницы в адрес YouTube стал реакцией на то, что YouTube заблокировал аккаунт канала «Дума ТВ», освещающего работу Государственной думы. Сделано это за нарушение правил площадки в отношении ограничения экспорта и применения санкций. Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу «Дума ТВ», заявив, что это мешает распространению и свободному доступу к информации.

В мире российских чиновников только официальные и одобренные ими средства массовой информации и ресурсы должны нести информацию, причем подавать ее «правильно» и так, как устроит этих самых чиновников. Умение соврать, безграничная преданность российскому режиму, замалчивание и очернение очевидных вещей — все это приветствуется и поощряется.

Но, если вы имеете свою точку зрения, предлагаете альтернативный взгляд и мнение, свободно высказываетесь на неудобные для российской пропаганды вещи — тут принцип свободы слова неуместен. Его российским чиновникам дозволено попирать, закрывать каналы, радиостанции, социальные сети и средства массовой информации.

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Источник: meduza