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YouTube подписал себе приговор в России

09.04.2022 621 4

Главный спикер МИДа РФ предсказывает блокировку видеохостинга

Рупор российского МИДа Мария Захарова взялась за YouTube. Рьяная пропагандистка проанонсировала скорое закрытие видеохостинга для РФ. В своем Telegram‑канале она заявила, что «YouTube себе приговор подписал» и она призвала сохранять контент и переносить его на российские платформы. Причем она рекомендовала сделать это побыстрее.

 

Такой выпад чиновницы в адрес YouTube стал реакцией на то, что YouTube заблокировал аккаунт канала «Дума ТВ», освещающего работу Государственной думы. Сделано это за нарушение правил площадки в отношении ограничения экспорта и применения санкций. Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу «Дума ТВ», заявив, что это мешает распространению и свободному доступу к информации.

 

YouTube подписал себе приговор в России – фото 1

 

В мире российских чиновников только официальные и одобренные ими средства массовой информации и ресурсы должны нести информацию, причем подавать ее «правильно» и так, как устроит этих самых чиновников. Умение соврать, безграничная преданность российскому режиму, замалчивание и очернение очевидных вещей — все это приветствуется и поощряется.

 

Но, если вы имеете свою точку зрения, предлагаете альтернативный взгляд и мнение, свободно высказываетесь на неудобные для российской пропаганды вещи — тут принцип свободы слова неуместен. Его российским чиновникам дозволено попирать, закрывать каналы, радиостанции, социальные сети и средства массовой информации.

 

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Источник: meduza

YouTube россия блокировка
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.04.2022

Комментарии

Den Snig 2
Быстрее бы уже заблокировали. Пусть все фашисты и орки россии на рутьюб перемещаются.
09.04.2022 17:27
Cyle Rayner -2
Den Snig, орки Укрейха и там будут, как они заполонили телеграмм и ВКонтакте.)) своего ничего нет))
09.04.2022 18:54
Роман Лук'яненко -1
Cyle Rayner, мы пользуемся благами и технологиями цивилизации, а вы можете и дальше лепить фигуры из говна. Равных в этом вам нет!
09.04.2022 20:21
Cyle Rayner 0
Роман Лук'яненко, вот именно, пользуетесь благами цивилизации, а у самих ничего нет, кроме портретов Бандеры и Адольфа.))
09.04.2022 22:16

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YouTube подписал себе приговор в России