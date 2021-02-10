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YouTube тестирует интересную функцию, которая поможет легко подобрать видео для вас!

06.11.2023 196 0

Выбирай видео попроще!

YouTube совершенствуется с каждым обновлением, несмотря на повышение тарифов на YouTube Premium и новые правила блокировки рекламы, пользователи любят приложение. Но YouTube не перестает удивлять!

youtube

Согласно отчету Android Police, недавно пользователи увидели загадочную кнопку в приложении для Android. Нажатие этой новой кнопки "Воспроизвести" открывает случайный контент "Шорт-лист", основанный на ваших предложениях. Согласно майскому сообщению на Reddit, YouTube уже использовал специальный баннер в центре экрана, выполняющий аналогичную функцию. Но эта специальная кнопка "Воспроизвести", расположенная внизу экрана, несомненно, делает его более доступным.

youtube

Такая кнопка может пригодиться, когда вы находитесь на YouTube, но у вас закончились материалы для просмотра. По всей вероятности, разработчики тестируют ее работу в тандеме с вышеупомянутым экранным баннером.

youtube

Учитывая ограниченную видимость функции, непохоже, что она также является частью официального эксперимента YouTube. Эти эксперименты призваны предоставить пользователям ранний доступ к будущим функциям, при этом платформа подробно описывает большинство своих экспериментов и тестов на специальной странице поддержки. Хотя поначалу эти эксперименты были ограничены подписчиками премиум-уровня, недавно стриминговая платформа открыла их для всех, позволив практически любому испытать еще не выпущенные функции.

Источник: androidpolice

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 06.11.2023
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