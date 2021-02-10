Появились детали о vivo X Fold 3 Pro – уменьшит разницу между складными и обычными смартфонами

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НОВИНКА ОТ VIVO

По информации инсайдеров, компания vivo готовит к анонсу сложный смартфон vivo X Fold 3 Pro. Ожидается, что он будет представлен в I квартале 2024 года.

Согласно информации известного инсайдера Digital Chat Station, vivo X Fold 3 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, а также LTPO-экран с частотой обновления 120 Гц.

А вот главная фишка этого смартфона по данным в сети – камера, обладающая сенсором Sony LYT-900 на 50 Мп с оптической стабилизацией – первый складной смартфон с дюймовым сенсором. Также смартфон будет поддерживать быструю 100-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку.

По предварительным данным, вес новинки будет меньше 250 граммов, что легче предшественника X Fold 2. Также ожидается встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и во внешнем, и во внутреннем экранах.

Итак, vivo X Fold 3 Pro имеет все шансы стать самым зарядным флагманским складным смартфоном по техническим характеристикам. Детали об этой модели следует ожидать в ближайшее время.

Источник - gizmochina / didgital chat station