Появились рендеры и 360° видео будущего Samsung Galaxy A35 5G: наконец-то избавился от капли, получил меньшие рамки и крутой дизайн

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Почти флагман!

Многие люди следуют серии Samsung Galaxy A, ведь это смартфоны, доступные для каждого. Компания предлагает одни из самых лучших вариантов на рынке. Недавно появились рендеры будущего Galaxy A35 5G, обнародовавшие MySmartPrice.

Теперь мы знаем, что средний смартфон A серии избавится от каплеобразного выреза. Из рендеров мы видим, что грани станут более плоскими, и места вокруг кнопок останется неизменным.

Ожидается, что Galaxy A35 5G будет иметь 6,6-дюймовый плоский дисплей. Однако подробные технические характеристики пока недоступны. Смартфон также будет иметь довольно тонкие рамки.

Слухи также предполагают, что основная камера Galaxy A35 будет иметь разрешение 50 Мп, что является шагом вперед по сравнению с 48 Мп камерой Galaxy A34. Основная камера может быть дополнена сверхшироугольным и макрообъективом, хотя потенциальные обновления этих компонентов остаются неопределенными.

Также MySmartPrice обнародовали 360° видео:

С приближением даты запуска появится больше подробностей об устройстве среднего класса.

Источник: mysmartprice