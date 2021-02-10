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Появились рендеры Moto G24 Power и G34, показывающие цветовые варианты и дизайн будущих смартфонов.

15.12.2023 261 0

Ждем новинки от Moto

Motorola уже успела представить свои средние и флагманские смартфоны в этом году, а также ранее были представлены G54 и G84, получившие потрясающую популярность. И вот сегодня стало известно о Moto G24 Power, вероятном преемнике G23, который был представлен еще в январе, и Moto G34.

moto

G24 Power имеет откровенные черты G-серии. Фотографии, опубликованные Mysmartprice, показывают глянцевое покрытие на задней панели, закругленные края и разъем для наушников сверху. Есть интересное решение камеры с двумя сенсорами, похожее на линейку Edge 40 с плавным переходом блока в корпус. Основная камера будет на 50 Мп. Впереди находится дисплей, с довольно тонкими рамками, но смартфон так и не лишился подборка.

g24

Moto G34 появится на рынке с задней панелью из экокожи темно-синего цвета, но также появится и голубая с глянцевым покрытием. Как и G24 Power, эта модель будет также иметь основную камеру на 50 Мп.

g34

Пока нет других подробностей о будущих бюджетных смартфонах, и мы можем только думать, что для нас подготовит компания Motorola.

Источник: Mysmartprice

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 15.12.2023
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Появились рендеры Moto G24 Power и G34, показывающие цветовые варианты и дизайн будущих смартфонов.