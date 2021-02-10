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Симпатичный, но слишком широкие рамки

Инсайдер OnLeaks и сайт SmartPrix опубликовали рендеры и некоторые характеристики смартфона Pixel 8a. Его дизайн немного отличается как от других представителей Pixel 8, так и от предшественника.



Pixel 8a все же больше придерживается дизайна основной серии, но выглядит еще более закругленным. Его предшественник, Pixel 7a, напротив, был почти полностью прямоугольным. Размеры смартфона составляют 152,1x72,6x8,9 мм, что означает, что телефон будет немного короче, более узким и тонким, чем Pixel 7a, размеры которого составляют 152,4x72,9х9,0 мм.



На задней панели Pixel 8a есть два объектива камеры. На передней панели приблизительно 6,1-дюймовый плоский экран с камерой с камерой в вырезе в верхней части верхней части. Рамки экрана никак нельзя назвать тонкими, налицо достаточно заметная «борода».



Согласно данным Geekbench 5, Pixel 8a оснастят вариантом процессора Tensor G3 с пониженной частотой в сочетании с GPU Mali-G715. Смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти и будет работать на Android 14. Он набирает 1218 баллов в одноядерном тесте и 3175 в многоядерном.