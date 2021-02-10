За что наказана Xiaomi, полноценный Honor 40, крепкие Galaxy A52 и Galaxy A72, а также анонс OnePlus 9

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Прошедшие дни принесли нам откровения, почему Xiaomi попала в санкционный список и возможность зарядить полностью аккумулятор смартфона всего за 12 минут — стала реальностью. Кроме того, стало известно, что дефицит чипов станет определяющим явлением на рынке, а Huawei на апрель планирует представить флагманы P50 и новые носимые гаджеты. А еще китайцы исчерпали свой патриотизм и отказываются покупать смартфоны Huawei.

Благодаря инсайдам «сонцеликого Ice Universe мы знаем, что во втором квартале нынешнего года Samsung представит две новые модели смарт-часов. А совсем скоро компания покажет Galaxy A52 и Galaxy A72, где первая из моделей должна подхватить знамя Galaxy A51 как одного из популярных смартфонов на рынке.

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Про новые продукты Apple прошедшие дни не слышно почти ничего, но известно, что 23 марта компания представит свои новинки и с заделом на будущее готовит «умные» линзы для глаз. Также пришло сообщение, что Honor 40 окажется тем вожделенным флагманом, кто и чип Snapdragon 888 получит, и сервисы Google в придачу.

А завершим, как всегда, «Сяоми». Компания готовит премьеру Xiaomi Mi 10S, а также должен порадовать новинками отпочковавшийся суббренд Poco. Эти и другие новости узнавайте из традиционного вторничного выпуска новостей, обещаем, будет интересно.