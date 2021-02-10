За что наказана Xiaomi, полноценный Honor 40, крепкие Galaxy A52 и Galaxy A72, а также анонс OnePlus 9
Прошедшие дни принесли нам откровения, почему Xiaomi попала в санкционный список и возможность зарядить полностью аккумулятор смартфона всего за 12 минут — стала реальностью. Кроме того, стало известно, что дефицит чипов станет определяющим явлением на рынке, а Huawei на апрель планирует представить флагманы P50 и новые носимые гаджеты. А еще китайцы исчерпали свой патриотизм и отказываются покупать смартфоны Huawei.
Благодаря инсайдам «сонцеликого Ice Universe мы знаем, что во втором квартале нынешнего года Samsung представит две новые модели смарт-часов. А совсем скоро компания покажет Galaxy A52 и Galaxy A72, где первая из моделей должна подхватить знамя Galaxy A51 как одного из популярных смартфонов на рынке.
Про новые продукты Apple прошедшие дни не слышно почти ничего, но известно, что 23 марта компания представит свои новинки и с заделом на будущее готовит «умные» линзы для глаз. Также пришло сообщение, что Honor 40 окажется тем вожделенным флагманом, кто и чип Snapdragon 888 получит, и сервисы Google в придачу.
А завершим, как всегда, «Сяоми». Компания готовит премьеру Xiaomi Mi 10S, а также должен порадовать новинками отпочковавшийся суббренд Poco. Эти и другие новости узнавайте из традиционного вторничного выпуска новостей, обещаем, будет интересно.
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