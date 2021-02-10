По данным китайских источников, OnePlus Ace 3 будет представлен 17 декабря

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Следует ожидать...

Как сообщает WHYLAB через weibo, OnePlus Ace 3 будет анонсирован позже этого месяца.

Однако скриншот будущего устройства, доступный на сайте китайского ритейлера, который показал нам @faridofanani96 через X, показывает, что запуск Ace 3 запланирован на 17 декабря и если это действительно так, пожалуй, на следующей неделе стоит ожидать точную дату запуска.

По предварительным данным, OnePlus Ace 3 будет оснащен 6,7-дюймовой OLED-панелью с изогнутыми краями, изготовленной по технологии BOE, с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Как и OnePlus 12, Ace 3 будет работать на Android 14 на базе ColorOS 14.

Ace 3 может быть снабжен аккумулятором на 5500 мАч с возможностью зарядки на 100 Вт. Для фотосъемки он будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру IMX890 с поддержкой OIS, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив IMX355 и 32-мегапиксельную телефотокамеру IMX709 с 2-кратным оптическим зумом. Вероятно, он будет оснащен 16-мегапиксельной камерой для селфи и видеозвонков. На китайском рынке он будет конкурировать с такими смартфонами как Realme GT 5, Redmi K70 и будущим iQOO Neo 9.

@ZionsAnvin (через X) утверждает, что OnePlus Ace 3 будет ребрендирован как OnePlus 12R на мировом рынке. OnePlus, вероятно, представит его глобальной аудитории 23 января вместе с другими устройствами, такими как OnePlus 12 и TWS-наушники OnePlus Buds 3 Pro.

Источник: gizmochina