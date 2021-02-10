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  • По некоторым данным, Samsung Galaxy S24+ на ряду с S24 Ultra получат Snapdragon 8 Gen 3 на всех рынках.

По некоторым данным, Samsung Galaxy S24+ на ряду с S24 Ultra получат Snapdragon 8 Gen 3 на всех рынках.

05.01.2024 147 0

Хорошие новости

Для Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra 2023 Samsung использовала только чипы Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm на всех рынках, из-за чего смартфоны получили феноменальную популярность.

 

Но в этом году, вероятно, так не будет. По предварительным данным, компания снова хочет выпускать две версии устройств на разных рынках: Exynos и Snapdragon.

 

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Ожидалось, что S24 Ultra по-прежнему будет работать только со Snapdragon, но S24 и S24+ должны были снова разделиться и работать на Exynos 2400 или Snapdragon , в зависимости от рынка.

 

Но, по данным источника на X, Galaxy S24+ все же будет работать на SoC Snapdragon 8 Gen 3 в большинстве стран мира. Только обычный S24 застрянет с Exynos 2400, судя по всему.

 

Напомним, презентация состоится уже 17 января.

 

Источник: X

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 05.01.2024
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По некоторым данным, Samsung Galaxy S24+ на ряду с S24 Ultra получат Snapdragon 8 Gen 3 на всех рынках.