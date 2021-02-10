Забирайте POCO X3 Pro за низкий прайс!

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Новогодние праздники позади и уже даже Старый Нового год наступил. Но это не значит, что в магазинах не сыскать скидки и выгодные предложения, позволяющие экономить на покупке электроники. Тем более, что все мы наблюдаем как цены идут вверх и уже никогда не вернутся к прежним значениям. В такой ситуации приобрести что-то по меньшей цене уже большая удача. Например, сейчас можно купить по приятной цене Poco X3 Pro.

Именно этот смартфон можно считать идейным наследником первому «покофону» и игровым смартфоном для широких масс. Poco X3 Pro обладает IPS-дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек, чипсетом Snapdragon 860 и аккумуляторной батареей емкостью 5160 мАч. В его активе селфи-модуль на 20-мегапикселей, NFC, Bluetooth 5.0, защита от брызг IP53 и четверная тыльная камера с датчиками изображения 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

POCO X3 Pro

Предложение для РФ

Версия: 8/256 Гб

Цена: $231,33 - https://ali.ski/vWZNwK

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