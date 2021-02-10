Забирайте Realme GT Neo 2 5G на AliExpress по низкой цене!

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Лучший вариант для экономии — покупать электронику по скидкам. Из всех действующих сейчас предложений достойна упоминания акция, позволяющая купить выгодно realme GT 2 Neo. Плюс в ней тот, что вы сможете по меньшей цене купить один из лучших и сбалансированных смартфонов 2021 года.

Напомним, что Realme GT Neo 2 отличный субфлагман, который не дотягивает до уровня топовых устройств только из-за относительно слабой камеры, отсутствия водозащиты и беспроводной зарядки. В его активе AMOLED-дисплей Е4 от Samsung диагональю 6,62 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей, процессор Snapdragon 870, аккумуляторная батарея на 5000 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой.

Realme GT Neo 2 обладает стереодинамиками, дисплейным сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C, фронтальным модулем на 16 Мп и тройной тыльной камерой 64 Мп (F/1.8) + 8 Мп (ширик, f/2.3) + 2 Мп (макродатчик, f/2.4).

Realme GT Neo 2 5G

Цена: RU $321,53/UA $324,90 - https://ali.ski/NRyv2

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