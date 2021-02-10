Забудьте о Touch ID: по данным некоторых источников, производство микросхем прекратилось

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Уже не будет кнопки "Домой"...

Ходят слухи, что iPhone SE 4 будет использовать язык дизайна iPhone 14, что позволит ему стать первой "бюджетной" версией iPhone, которая будет использовать Face ID вместо Touch ID. Эксперт по интегральным схемам написал на Weibo, что Apple прекратила производство микросхем, используемых для аутентификации по отпечаткам пальцев в iPhone. Хотя Touch ID все еще используется на некоторых моделях iPad, его больше нельзя будет найти на iPhone, по крайней мере, в том виде, к которому вы привыкли.

Были разговоры о том, что Apple переместит Face ID и TrueDepth Camera под экран и высокоточный эксперт Росс Йонг, основатель и генеральный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC), ожидает, что Apple введет Face ID под экраном в серии iPhone 17 Pro 2025 года. . Apple также может продолжить рассмотрение возможности перемещения Touch ID под дисплей. В конце концов многие телефоны на Android уже предлагают датчик отпечатков пальцев под дисплеем.

Независимо от того, решит ли Apple перенести только Face ID под дисплей или предложит Face ID и Touch ID под стеклом, похоже, что воспоминание о нажатии кнопки "Домой" для разблокировки iPhone останется только воспоминанием. Покупка Apple компании Authentec в 2012 году за 356 миллионов долларов привела к дебюту Touch ID на кнопке "Домой" iPhone 5s в 2013 году. Хотя были и другие телефоны со сканерами отпечатков пальцев, Touch ID стал первым надежным сканером отпечатков пальцев, который можно использовать в телефоне, и его надежность позволила производителям сделать сканеры отпечатков пальцев обычной функцией смартфонов.

Но запуск TrueDepth Camera в 2017 году в iPhone X означал, что распознавание лица может быть столь же безопасным, как использование сканера отпечатков пальцев, и может использоваться для проверки транзакций Apple Pay и т.д. И хотя говорилось о том, что у iPhone будет и Face ID, и Touch ID, если сообщение на Weibo правильное, единственный способ, которым это произойдет, – это если обе функции будут размещены под дисплеем.

Если Apple больше не производит микросхемы, необходимые для включения Touch ID в iPhone, можно предположить, что в конечном счете модели iPad, которые сегодня используют Touch ID, присоединятся к iPad Pro и будут оснащены Face ID. Вопрос только в том, будет ли версия Touch ID под дисплеем.

Источник: weibo | wccftech﻿