Новый OnePlus 9 будет с дисплеем от OnePlus 8T?

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По слухам OnePlus 9﻿ будет с экраном от OnePlus 8T﻿

Новое семейство флагманов от OnePlus мы ждём довольно давно. Как мы писали ранее – ожидаемый анонс моделей, скорее всего, состоится в марте. Пока что делимся с вами свежими утечками.

Сегодня просочилась информация, что новая модель - OnePlus 9 может иметь дисплей от OnePlus 8T. Напомним, что в модели 8T используется экран от Samsung - E3 Super AMOLED c разрешением1080 x 2400 пикселей и поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Плюсом данной новости является то, что, если это правда, мы уже можем оценивать и понимать качество экрана и размеры будущего флагмана. Минус тоже понятен - некоторым морально может быть сложно осознавать, что экран остался «прошлогодним». С другой стороны, данный шаг может отразиться на цене флагмана. Есть над чем подумать и чего подождать.

Уточним - утечка не касается модели OnePlus 9 Pro, там мы по прежнему ожидаем большой ﻿6,78-дюймовый экран разрешением QuadHD+.﻿

По остальным характеристикам пока уточнений нет. На сегодняшний день слухи и утечки говорят, что модели будут оснащаться чипом Snapdragon 888, оперативная память будет стандарта LPDDR5 и флэш-накопитель UFS 3.1. Нас заверяют, что и по части камер аппараты будут на уровне лучших устройств на рынке.

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Источник : gizchina.com﻿



https://andro-news.com/news/poslednie-podrobnosti-o-oneplus-9-i-oneplus-9-pro.html Последние подробности о OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Фото OnePlus 9(в Адм. панель)