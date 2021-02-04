OnePlus достигла успеха о котором Huawei только мечтала

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Продажи OnePlus в США активно растут

Рынок смартфонов США скучен и «стерилен». Большим разнообразием он не отличается и его старательно оберегают от вторжения из вне, требуя строгого соблюдения патентного права. OnePlus одна из немногих китайских компаний, которая долго и упорно пробивалась на рынок США. И ей удалось практически невозможное — ее смартфоны появились в операторской рознице Америки. Huawei не пустили в США, а OnePlus это сделала и демонстрирует рост.

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И по итогам 2019-2020 годов OnePlus стала единственным брендом в США, который продемонстрировал рост, и он был впечатляющим — +163%. Пандемия больно ударила по продажам всех компаний, которые присутствуют на рынке США. Падение зафиксировано у всех, кроме OnePlus. Сильнее всего просели продажи Coolpad на 80%, Google — 66% и Motorola — 57%. Продажи Samsung и Apple просели на 5% и 3% соответственно.

Естественно, что компания гордится своим успехом на рынке США и ее глава Пит Лау заявил, что он демонстрирует то, что «мы превзошли многих конкурентов-гигантов на региональном рынке, но также предоставляют широкие возможности и перспективы для OnePlus на глобальном рынке в будущем». В нынешнем году компания больше внимания уделит Китаю и выпустит продукты, которые порадуют фанатов.

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Источник: cnmo