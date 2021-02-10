Зачем нужны чат-боты и как они помогают бизнесу

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Чат-боты, как перспективная технология, помогают компании быстрее и эффективнее достигать бизнес-целей. Они сохраняют лояльность существующих клиентов и привлекает новых, создавая благоприятную атмосферу для продаж. А значит, у бизнеса больше шансов быть реактивнее и прогрессивнее в современной конкурентной среде.

Рассмотрим детальнее, для чего нужен чат бот.

Роль чат-ботов в современном бизнесе

Чат-бот — это программный виртуальный менеджер, который определяет и помогает удовлетворить потребности клиента, а также мотивирует выполнить нужное действие.

Одна из ключевых ролей чат-ботов — автоматизация и оптимизация обслуживания клиентов. Чат-боты снижают нагрузку на сотрудников и обеспечивают быструю и эффективную коммуникацию с клиентами.

Другая важная перспектива, зачем нужен чат бот, — это сбор и анализ данных. Например, для определения популярности товаров или услуг, выявления проблемных областей и улучшения общего опыта клиентов.

Наиболее востребованы в бизнесе сайтовые чат-боты, а также мессенджерные — телеграм чат бот, вайбер-бот, боты для инстаграма и фейсбука.

Основные функции чат-ботов

У чат-ботов разный набор возможностей, начиная с информирования клиентов и обработки запросов до выполнения сложных процессов и бизнес-операций. Что умеют чат боты:

информировать о продуктах, услугах, скидках и акциях, расписании работы и других аспектах бизнеса, а также отвечать на вопросы пользователей.

оказывать поддержку клиентам и помогать с решением типичных проблем, инструктировать по использованию продуктов или услуг.

принимать и оформлять заказы и бронирования, собирать информацию о желаемом товаре или услуге, проверять наличие и цену.

проводить маркетинговые кампании: персонализировать предложения, рекомендации товаров или услуг, собирать контакты потенциальных клиентов.

собирать и анализировать данные о клиентах, их предпочтениях, поведении и обратной связи для улучшения продуктов и услуг, определения трендов и прогнозирования спроса.

Какие задачи решает чат-бот

Популярность чат ботов, как удобного инструмента для решения различных задач бизнеса, продолжает расти.

Чат-боты поддерживают контакт с пользователями и аудиторией компании.

Увеличивают продажи за счет скорости и количества обслуживания клиентов.

Сокращают затраты на персонал и вероятность необработанных запросов и ошибок.

Привлекают новых клиентов, повышая эффективность маркетинга и мотивируя заказать услугу.

Знакомят с компанией, повышают узнаваемость и доверие, используя корпоративный стиль и голос бренда.

Формируют репутацию и образ эксперта благодаря быстрым и точным ответам, решению проблем клиентов в реальном времени.

Оптимизируют бизнес-процессы, взаимодействие и продуктивность сотрудников, помогая улучшить внутреннюю коммуникацию.

Примеры успешной реализации чат-ботов

Актуальность чат ботов определяет их возможность интегрироваться в соцсети и мессенджеры, открывая доступ бизнеса к миллионным аудиториям. Так, телеграм стал наиболее популярным мессенджером среди пользователей (как пример, для чего нужен телеграм бот).

Чат-боты успешно применяются во многих отраслях бизнеса. Например, банки используют голосовых ботов, а также чат-ботов в фейсбук, вайбер и телеграм. Они информируют про курс валют, оформляют кредиты и решают технические вопросы клиентов.

Чат-боты в ритейле помогают клиентам находить товары в сети магазинов поблизости, узнавать скидки, ограничения количества определенных товаров или отслеживать статус заказа. Отельно-ресторанный и туристический бизнес внедряет чат-ботов для удобного бронирования туров, номеров и свободных столиков. Виртуальный помощник с функцией HR — еще один пример, зачем нужен телеграм бот. Он задает вопросы, определяет навыки и знакомит с компанией, экономя время сотрудников.

Клиенты чаще оставляют негативные отзывы, если не понравилось обслуживание или длительность обработки заказа. Чат-бот решит эту проблему.

Будущее чат-ботов и их роль в развитии бизнеса

Развитие искусственного интеллекта и машинного обучения обещает много новых возможностей. Это значит, что преимущества чат ботов для бизнеса расширятся, а их востребованность продолжит расти.

Чат-боты станут более интеллектуальными, интерактивными и персонализированными в общении с пользователями. Они продолжат интегрироваться в другие системы бизнеса, такие как управление заказами и платежами, аналитические платформы, для ускорения и улучшения бизнес-процессов.

Чат-боты проникнут в широкие сферы деятельности — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций, позволяя бизнесу лучше адаптироваться к быстро меняющимся требованиям рынка.

А вы уже используете чат-боты в бизнесе?

Так что такое чат боты и какая их основная задача? Чат-боты — перспективная технология для увеличения продаж и продвижения услуг.

Чат-боты — это не только технические знания, но и маркетинговые технологии. Изучая вопрос, для чего нужны чат боты, бизнесу важно понимать задачи, которые нужно решить, и возможности этого инструмента.

Поэтому всегда проще и эффективнее обратиться за консультацией к опытным разработчикам. Они не только объяснят, что такое чат бот и для чего он нужен, но и помогут грамотно использовать его для достижения целей.