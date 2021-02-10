Заговор против Джеффа Безоса: его хотят отправить в космос навсегда

434

Изгнать навсегда в космос или «накормить» полотном Моны Лизы: градус абсурда зашкаливает

Кажется, Джефф Безос успел нажить немало врагов, которые с удовольствием послали бы его на «небо за звездочкой», да так, чтобы он не вернулся назад на Землю. И это не шутка. Нашлись энтузиасты, которые организовали сбор подписей под петициями, где предлагается «купить» Джеффу Безосу билет в один конец. Под «челобитными» уже подписались более 46 тысяч человек.

Напомним, что глава Amazon и один из богатейших людей планеты решил покинуть пост главы компании и отправиться в путешествие в космос, а сам полет должен состояться 20 июля. Компанию Джеффу Безосу составит его брат Марк Безос и полет организовывает компания Blue Origin, основателем которой и является глава Amazon.

Наибольшую популярность получила петиция «Не позволяйте Джеффу Безосу вернуться на Землю». Ее составители весьма категоричны в своих высказываниях и заявляют, что миллиардеры миру не нужны. Более того, они уверены, что толстосумов не должно быть ни на Земле, ни в космосе. И в случае, если они «выберут космос, они должны там остаться».

Они считают, что миллиардеры наживаются, господствуют в мире и угнетают простых рабочих. В целом для них миллиардеры ассоциируются со всемирным злом, возомнившие себя всемогущими и многие беды от них.

В одной из петиций Джефф Безос назван злым повелителем, который замаскировался под владельца успешной онлайн-площадки. Сюда приплели масонство и рыцарей-тамплиеров, с которыми якобы связан миллиардер. Автор петиции говорит о том, что, возможно, сейчас человечеству представляется последний шанса избавиться от зла до того, как «свершится массовый захват планеты и произойдет внедрение 5G-чипов».

Автор одной из петиций и вовсе решил «скормить» Безосу одно из известных полотен руки Леонардо да Винчи. Речь идет о картине «Мона Лиза», которую бизнесмен должен приобрести, а затем съесть. Зачем устраивать такое «чревоугодие», автор петиции не стал уточнять. Возможно, он надеется, что миллиардер поперхнется от собственного величия и того, что он может себе позволить «жрать» великие полотна. И его идею разделяют уже более 11 тысяч человек, которые подписались под петицией.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: change