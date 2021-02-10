Защищенный флагман OSCAL PILOT 3 с AI поступает в продажу

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Молодая китайская компания OSCAL анонсировала новый ударопрочный флагман, который может похвастаться расширенными возможностями ИИ. Модель называется PILOT 3 и предлагает качественный набор характеристик по цене бюджетного устройства. Это привлекательное мобильное устройство, позволяющее ощутить всю мощность технологий.

Экран 2.4K, до 36 ГБ ОЗУ, аккумулятор на 7500 мАч и инструменты AI – основные преимущества OSCAL PILOT 3

Телефон стал обладателем 6,78-дюймового дисплея с разрешением 2,4K и интеллектуальной частотой обновления, максимальное значение которой достигает 120 Гц. Экран защищен от повреждений благодаря закаленному стеклу Corning Gorilla Glass 5.

OSCAL PILOT 3 получил сертификацию MIL-STD-810H. Она позволяет устройству оставаться целым и невредимым даже при падении с высоты 8 метров. Механическое воздействие в 1000 кг тоже не страшно. Стандарты IP68 и IP69K делают возможным погружение на глубину до 2 метров в течение 30 минут.

В качестве процессора OSCAL PILOT 3 использует восьмиядерный MediaTek Dimensity 6300. Этот чип набирает в AnTuTu около 402 000 баллов. Предлагается 12 ГБ физической и 24 ГБ виртуальной оперативной памяти. В общей сложности это дает до 36 ГБ ОЗУ. Объем постоянного хранилища составляет 256 ГБ с возможностью установки карты TF до 2 ТБ.

Посмотрим на AI опции OSCAL PILOT 3. Смартфон использует три крутых модели – DeepSeek R1, ChatGPT-4o mini и Gemini 2.0 Flash. Также установлены собственные приложения Doke AI. Hi Doki может преобразовывать текст в изображение и накладывать музыку, ImageX отвечает за «умное» редактирование фото.

VidGen создает видео со спецэффектами, в то время как Soundle сочиняет музыку. Пользователь получает 30-дневный бесплатный период, в течение которого он может протестировать вышеуказанные возможности.

Основная камера OSCAL PILOT 3 – это 50-мегапиксельный сенсор Samsung JN1 AI со сверхчувствительностью и автофокусировкой Double Super PD. В темноте пригодится камера ночного видения на 20 Мп, а для селфи предусмотрен 32-мегапиксельный модуль.

Смартфон OSCAL PILOT 3 с коробки работает на Android 15 с прошивкой DokeOS 4.1. Опция Workspace App позволяет создавать несколько аккаунтов, а технология Atomized Memory 2.0 оптимизирует использование оперативной памяти.

С помощью инструмента EasyShare можно делиться файлами. Чтобы скрыть конфиденциальные приложения, используйте пространство Private Space.

Емкость аккумулятора OSCAL PILOT 3 составляет 7500 мАч. Это обеспечивает 756 часов работы в режиме ожидания. Мощность проводной зарядки – 33 Вт.

Приобрести телефон можно на официальной странице продавца. С 16 по 25 июня будет действовать специальная цена в $197,99 (стандартная составляет $299,990). Для покупки OSCAL PILOT 3 переходите по этой ссылке. Удачи!