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Защитная пленка Redmi K60 Ultra предотвращает перегрев смартфона на солнце

16.08.2023 93 2

Защита от солнца, рассеяние тепла и предотвращение царапин

 

Для смартфона K60 Ultra Redmi создала защитное покрытие, уменьшающее нагрев устройства от солнечного света. Протектор Ice Cooling Tempered Film за 59 юаней ($8) доступен в качестве дополнительной опции при покупке Redmi K60 Ultra.


Инновационный материал создан в сотрудничестве с университетом Нанкина. Закаленная пленка Ice Cooling Tempered Film снижает температуру смартфона на 5 °C при использовании на улице под прямыми солнечными лучами. В основе технологии – многослойное оптическое покрытие, выполняющее две функции: непосредственную защиту Redmi K60 Ultra от нагрева солнечными лучами и эффективно рассеивает тепло.

 

Защитная пленка Redmi K60 Ultra предотвращает перегрев смартфона на солнце – фото 1


При этом пленка не мешает просмотру экрана: с коэффициентом пропускания света 92% сохраняет четкость и яркость изображения. Кроме термозащиты, Ice Cooling Tempered Film также выполняет функции обычного протектора – защищает стекло от трения, царапин и ударов. Олеофобный слой обеспечивает лучшее взаимодействие с сенсорным экраном.

 

Redmi K60 Ultra


Если вы фотографируете, просматриваете интернет на улице или просто оставили Redmi K60 Ultra на незащищенной от солнца поверхности, он будет «чувствовать» себя гораздо лучше.

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 16.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 2
 
 
Вася 1
8% яскравості Redmi K60 все ж знімає
16.08.2023 13:19
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Valik 0
Могли б і просто у коробку з Redmi K60 Ultra﻿ покласти
16.08.2023 13:17
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Защитная пленка Redmi K60 Ultra предотвращает перегрев смартфона на солнце