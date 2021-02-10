Защитная пленка Redmi K60 Ultra предотвращает перегрев смартфона на солнце

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Защита от солнца, рассеяние тепла и предотвращение царапин

Для смартфона K60 Ultra Redmi создала защитное покрытие, уменьшающее нагрев устройства от солнечного света. Протектор Ice Cooling Tempered Film за 59 юаней ($8) доступен в качестве дополнительной опции при покупке Redmi K60 Ultra.



Инновационный материал создан в сотрудничестве с университетом Нанкина. Закаленная пленка Ice Cooling Tempered Film снижает температуру смартфона на 5 °C при использовании на улице под прямыми солнечными лучами. В основе технологии – многослойное оптическое покрытие, выполняющее две функции: непосредственную защиту Redmi K60 Ultra от нагрева солнечными лучами и эффективно рассеивает тепло.



При этом пленка не мешает просмотру экрана: с коэффициентом пропускания света 92% сохраняет четкость и яркость изображения. Кроме термозащиты, Ice Cooling Tempered Film также выполняет функции обычного протектора – защищает стекло от трения, царапин и ударов. Олеофобный слой обеспечивает лучшее взаимодействие с сенсорным экраном.



Если вы фотографируете, просматриваете интернет на улице или просто оставили Redmi K60 Ultra на незащищенной от солнца поверхности, он будет «чувствовать» себя гораздо лучше.

Источник: Sparrows News