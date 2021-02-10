Замаячила перспектива блокировки китайских приложений в США

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Белый дом инициирует проверку, прежде всего, китайских приложений на предмет их безопасности

Безопасность. Именно на нее ссылаются США в борьбе с китайскими компаниями. Этим же руководствовался и Дональд Трамп, когда решил запретить TikTok и WeChat. С подачи собственной администрации он решил, что приложения могут использоваться для слежки за американскими гражданами, а значит, представляют угрозу национальной безопасности.

В целом — схема привычная и рабочая. Защита и забота о населении. Столь же категорично может быть настроен и Джо Байден, который стал верным преемником Дональда Трампа в части того, что касается политики в отношении Китая и всего, что связано с ним. Он готов подписать указ, в котором обяжут разработчиков китайских приложений предпринять ряд мер, направленных на защиту конфиденциальной информации, если они хотят и дальше оставаться на рынке США.

Информацией об этом с Reuters поделились осведомленные с планами президента источники. Цель подобного указа — не позволить Китаю и России получить доступ к личной и конфиденциальной информации. А чтобы выявить подозрительные или потенциально опасные приложения, их проанализируют и соберут всю необходимую информацию. «Шерстить» собираются, прежде всего, утилиты, связанные с банковскими, потребительскими и телекоммуникационными услугами. По итогам этой работы будет составлен список «представляющих неприемлемый риск» и им дадут 30 дней на внедрение мероприятий, направленных на защиту данных.

Интересно, что 9 июня Джо Байден отменил ранее вынесенный указ Джо Байдена, направленный на запрет WeChat и TikTok. Казалось, пришла оттепель и китайским приложениям позволят свободно работать на территории США. Но команда Байдена намерена провести свою проверку и по результатам ее выдаст свой перечень тех, кто не надлежаще оберегает приватность.

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Источник: reuters