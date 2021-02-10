Запуск Vivo X Fold 3 ожидается в марте, сроки запуска X100 Ultra снова изменились

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Год обещает быть...

Vivo показала нам некоторые новинки в конце 2023 года, этот год также ожидается очень крутым и производительным для компании, по крайней мере, так уверяет отмой информатор Digital Chat Station через Weibo.

В этом году ожидается выход на рынок таких устройств, как серия Vivo X Fold 3 и X100 Ultra. Хотя вся информация нам пока неизвестна, но из Weibo мы узнали, что складной телефон и планшет Vivo выйдут на рынок в марте. Похоже, он говорит о серии Vivo X Fold 3 и Vivo Pad 3.

По предварительным данным известно, что Vivo Pad 3 будет оснащен процессором Dimensity 9300, 13-дюймовым дисплеем с разрешением 3K и поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.

Утечка предполагает, что Vivo X100 Ultra дебютирует после Vivo X Fold 3 и Pad 3, что указывает на то, что нам покажут устройство во втором квартале этого года. Таким образом, похоже, что X100 Ultra будет анонсирован в апреле или мае.

Сообщается, что устройство будет оснащено AMOLED-дисплеем Samsung E7, чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и четырьмя камерами во главе с 50-мегапиксельной основной камерой LYT-900. Он будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий зарядку 100 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт.

Пока других данных нет, но мы надеемся, что смартфоны и планшет будут представлены в ближайшие месяцы без задержек.

Источник: weibo