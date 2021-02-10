Запуск уже скоро: Redmi A3 отмечен на сайте сертификации NBTC

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Кому нужна "звонилка"?

Как сообщается, компания Xiaomi работает над новым смартфоном серии Redmi A. Устройство, о котором идет речь, - Redmi A3. Но еще до официального анонса смартфон был замечен на сертификационной площадке в Таиланде.

Если посмотреть на листинг, то можно увидеть, что смартфон имеет номер модели 23129RN51X. Хотя этот номер модели изначально был подмечен другими сертификационными органами, такими как IMDA и EEC, NBTC подтверждает, что это Redmi A3. Подтверждено, что смартфон поддерживает связь GSM/WCDMA/LTE, а также Bluetooth и Wi-Fi.

К сожалению, более подробная информация об устройстве, например, его технические характеристики, цена или дизайн, все еще остается неясной. Хотя многочисленные сертификационные наблюдения намекают на то, что запуск уже не за горами.

Устройство должно стать прямым преемником Redmi A2 и, по-видимому, будет иметь схожие характеристики. Напомним, серия A от Redmi – это ультрабюджетная серия смартфонов. Такие смартфоны часто принимают как второй смартфон, ведь они построены вокруг обрезанной Android версии Go. Кроме того, благодаря своей небольшой мощности, энергоэффективной системе и большому объему батареи, такие смартфоны могут держать заряд очень долго.

Источник: thetechoutlook