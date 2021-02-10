Заработал NashStore, российский магазин приложений

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Даже не бледная тень Google Play

Современный смартфон — это не только средство связи, но еще приложения и сервисы. Без них мобильное устройство неполноценно и лишает целого ряда благ. Волна санкций заставила российское правительство озаботиться созданием отечественного магазина приложений, ведь не ровен час и российских пользователей могут отключить от App Store и Google Play.

Ряд компаний ринулись претворять в жизнь это решение и потенциально создать его могут компании VK, Яндекс, Сбер и Цифровые платформы. Последняя из названых взялась за создание магазина приложений NashStore. И вот сегодня АНО «Цифровые платформы» заявило о полноценном запуске отечественного магазина приложений.

Установить маркетплейс NashStore могут обладатели Android-устройств в России, Казахстане, Беларуси, Киргизии и Армении. В каталоге сейчас насчитывается более 1000 приложений и среди них целый ряд банковских, которые ранее исчезли из магазинов приложений Apple и Google. В частности, здесь предлагают мобильные приложения санкционных банков, например, «Альфа-банк» и Совкомбанк.

Основная масса утилит от малоизвестных разработчиков, но создатели NashStore полны решимости и заявляют о стремлении создать суверенное пространство софта для России и Беларуси. Помимо российских разработчиков, тут готовы видеть и иностранных и в понедельник запускают процедуру их регистрации. Планируется внедрить систему оплаты за цифровые товары.

В сегодняшнем своем виде NashStore далек от полноценного маркетплейса и вряд ли когда-либо предложит обилие приложений, одних российских разработок не хватит, чтобы сделать каталог маркетплейса густонаселенным. Большинство крупных игроков и иностранных разработчиков вряд ли будут заинтересованы в присутствии своих продуктов в NashStore

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Источник: NashStore