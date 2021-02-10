Заработал сервис по самостоятельному ремонту iPhone

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Пока доступен только для США

Осенью прошлого года Apple анонсировала программу самостоятельного ремонта. Тогда было обещано, что ее старт будет дан в начале 2022 года и первой страной станет США. Впоследствии сервис должен заработать и в других странах. Но с самого начало что-то не заладилось. Он заработал только сейчас и, как и было обещано, первыми все преимущества его должны оценить жители США.

Сейчас пользователи могут выполнить самостоятельный ремонт серий iPhone 12 и iPhone 13, а также iPhone SE 2022. Например, если понадобится заменить дисплей в iPhone 12 Pro, нужно быть готовым заплатить за набор из инструментов и собственно самого экрана, $269,95. Комплект для замены аккумулятора в iPhone 13 или в iPhone 13 Pro Max обойдется в $71, а комплект для камеры iPhone 13 Pro Max — $117,65. Старые комплектующие можно сдать и за них компания заплатит.

При желании можно отдельно прикупить расходники и набор инструментов для ремонта смартфонов. Так, клей для дисплея iPhone 13 Pro Max стоит $1,80, а универсальный комплект винтов для этой же модели оценен в $3,90. Набор же инструментов для ремонта iPhone 13 Pro Max весом 36 кг пользователю дадут в аренду за $49. Правда, для того, чтобы его получить, придется внести залог в $1200, на случай, если клиент решит прикарманить комплект инструментов.

И все бы хорошо, но Apple не была бы собой, если бы не попыталась подзаработать на самостоятельном ремонте. Специалисты iFixit уже заявили о том, что при покупке запасный деталей пользователь обязан указывать серийный номер или IMEI устройства, в который установят новые комплектующие. Это нужно для «привязки» запасных частей и самого гаджета. Если установить сторонние детали без привязки к аппарату, то смартфон сообщит о том, что деталь не распознана. Как следствие, пользоваться таким устройством нельзя будет. Эксперты считают, что таким образом Apple хочет, чтобы только у нее покупали запасные части и использовали ее инструменты.

Да, и связываться с Apple в деле замены того же дисплея, мероприятие невыгодное для бюджета. Так, замена экрана в iPhone 12 комплект обойдется в $269,95. Для сравнения тот же дисплей iFixit продаст за $249,95 и в комплекте предлагаются все необходимые инструменты.

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Источник: ifixit, selfservicerepair