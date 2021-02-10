Зарядные станции EcoFlow DELTA на все случаи жизни

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Наверное, каждый сталкивался с ситуацией, когда в доме отключали электричество в самый неподходящий момент, или когда на природе позарез нужно зарядить свои гаджеты, а рядом нет ни одной розетки? Если да, то вам однозначно стоит обратить внимание на серию портативных зарядных станций DELTA от компании EcoFlow - https://norfin.com.ua/ecoflow-delta/



Это серия высокоёмкостных станций, позволяющих не только зарядить все свои электронные устройства, но и запитать любую бытовую технику, или даже целую квартиру либо небольшой загородный дом! При этом станции EcoFlow DELTA имеют достаточно компактные размеры, что позволяет всегда взять их с собой в поездку.

Устройства от EcoFlow имеют ряд преимуществ над конкурентами, достигнутых благодаря ряду фирменных технологий, таких как:

Технология быстрой зарядки X-Stream, которая позволяет восполнить заряд от 0 до 80 процентов всего за 1 час

Возможность подключения солнечных батарей для создания полностью независимой энергосистемы

Технология X-Boost, с помощью которой одна-единственная станция может одновременно запитать энергоёмкие приборы и заряжать множество ваших гаджетов

Модульность системы, что позволяет подключать дополнительные батареи к станциям серий EcoFlow DELTA Max и DELTA Pro.





В серии EcoFlow DELTA представлен широкий ассортимент портативных зарядных станций ёмкость которых варьируется от 882 вТч до 25 кВтч, а мощность выхода переменного тока от 1400 до 7200 Вт.

Но несмотря на столь высокие мощности, вы можете быть совершенно спокойны за безопасность системы. Ведь в каждой зарядной станции установлен безопасный и умный аккумулятор со встроенной интеллектуальной системой управления батареями (BMS), которая регулирует напряжение и силу тока и температуру в реальном времени, чтобы сделать работу всей системы максимально безопасной.

Естественно, вы также получите возможность управлять любой станцией серии Delta с телефона, планшета или ноутбука. Всего лишь загрузив фирменное приложение EcoFlow, вы получите возможность следить за состоянием зарядной станции, контролировать параметры зарядки и управлять заря X-Boost