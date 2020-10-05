Защищенный Blackview BV6300 поступает в продажу

Blackview делает различные защищенные смартфоны на любой кошелек, вкус и представления о суровом прекрасном. Они отличные спутники в походах и выживут там, где обычные смартфоны не выстоят. Очередной новинкой компании стал Blackview BV6300, позиционирующийся как лайт-версия Blackview BV6300 Pro. А еще компания активно форсит фишку, которая присуща этой модели и есть у Huawei Mate 20 Pro и Oppo Reno4 SE. Это отменная цветопередача для портретных снимков.

Blackview BV6300 появится на рынке 12 октября и в преддверии его выхода компания выложила ролик-знакомство с новинкой. Это будет брутальный мобильник с четырехкомпонентной тыльной камерой. Вес корпуса 230 грамм и толщина составила 11,6 мм. И компания уверяет, что это самый тонкий мобильник среди себе подобных.

Обладает Blackview BV6300 дисплеем диагональю 5,7 дюйма разрешением 1440х720 пикселей, чипом MediaTek А25, 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной, аккумуляторной батареей емкостью 4380 мАч, чипом NFC и операционной системой Android 10.

Смартфон защищен по классу IP68/IP69K и военному стандарту MIL-STD-810G, а в качестве главного в основной камере выступает датчик Sony IMX258 на 13-мегапикселей. В продажу новинка поступит 12 октября по цене $129,59 и на старте продаж компания проводит розыгрыш, в рамках которого 15 пользователей смогут получить Blackview BV600 абсолютно бесплатно.

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Розыгрыш Blackview BV6300