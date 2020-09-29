Защищенный Blackview BV9900E продают со скидкой

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Blackview BV9900E можно купить дешевле

Не так давно Blackview презентовала свой очередной защищенный смартфон BV9900E. Благодаря максимальному уровню защиты этот мобильник способен исправно функционировать в самых экстремальных условиях, выдерживая неблагоприятные внешние факторы, которые любой другой обычный смартфон не в силах. Blackview BV9900E для тех, кому нужно что-надежное и брутальное.

Помимо уже ставшего стандартным класса защиты IP68, смартфон получил более продвинутый класс защиты IP69K и сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810G. А еще он переживет зимнюю стужу и спокойно будет работать при температуре до -30°С.

В арсенале Blackview BV9900E дисплей диагональю 5,84 дюйма разрешением FullHD+, восьмиядерный чип Helio P90, 8/128 Гб памяти и аккумуляторная батарея емкостью 4380 мАч с поддержкой технологии беспроводной зарядки. Имеется фронталка на 16-мегапикселей и четверная тыльная камера 48 Мп (Sony IMX582) + 16 Мп + 2 Мп + 0,3 Мп.

Работает смартфон под управлением Android 10 и предлагает модуль NFC. Приятная новость для тех, кто хотел бы приобрести Blackview BV9900E — до 5 октября он доступен по сниженной цене. Только до этой даты его продают за $259,99.

Кроме того, компания предлагает обратить внимание на Blackview BV6300 с функцией сохранения цвета для портретной ориентации, которая реализована в более дорогих устройствах Oppo и Huawei.

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