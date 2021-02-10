Защитный чехол: эстетика для смартфона и не только

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Чехол для смартфона — привычный нам аксессуар. Он украшает наш любимый гаджет, радует нас новизной дизайна, а также защищает корпус устройства от механических повреждений. Но мир эстетических мобильных аксессуаров не ограничивается только смартфонами! Купить оптом чехлы можно также для планшетов, зарядных кейсов беспроводных наушников и даже для ноутбуков. Посмотрим?

Начнем с малого. Беспроводные наушники — крохотный и невероятно удобный гаджет, который позволяет наслаждаться музыкой и общений, не доставая смартфона из кармана и не путаясь в проводах. Его недостаток заключается в том, что миниатюрные вкладыши по определению не могут обладать мощным аккумулятором, поэтому работают максимум 5-6 часов без дополнительной подзарядки (а чаще около 3). Тут приходит на помощь зарядный кейс, где батарея уже помощнее, а потому с его помощью можно восстановить работу наушников и слушать любимые треки дальше. А чтобы кейс не царапался, не трескался, не пачкался и не терялся, существуют специальные чехлы для беспроводных наушников.

Чаще всего, как и чехлы для смартфона, их изготавливают из термопластичного полиуретана — похожего на силикон полимерного материала. Встречаются также вариации с пластиком и даже металлом. Чехлы предусматривают подключение зарядного кабеля к кейсу, поэтому, как правило, имеют специальный вырез в нижней части, а достаточно тонкие модели даже способны поддерживать беспроводную зарядку. Довольно часто поставляются с карабином в комплекте, что очень удобно, чтобы не потерять наушники.

Чехлы для планшета очень напоминают чехлы для смартфона: похожий форм-фактор (накладка или книжка), такой же набор материалов (ТПУ, экокожа, пластик). Довольно часто они обладают следующими особенностями:

Магнитная крышка с функцией Smart Cover, которая автоматически погружает гаджет в спящий режим при закрытии и активирует сенсорный дисплей при открытии. Нет необходимости нажимать каждый раз кнопку включения, а планшет готов к работе, как только пользователь раскрыл чехол. Приятно!

Функция подставки. Мы любим смотреть видео на планшетах, играть в игры в полноэкранном режиме, а также рисовать, поэтому возможность установить гаджет в удобном положении — мастхэв.

Самая популярная модель среди чехлов для ноутбука, конечно, MacBook: элегантное и утонченное устройство, которое хочется и дополнить соответствующим аксессуаром. Можно сделать выбор в пользу кожаных чехлов-конвертов, а если ваша работа требует постоянных поездок в обнимку с ноутбуком, лучше сделать выбор в пользу непромокаемой сумки с противоударной подкладкой.

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