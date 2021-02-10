Зависимость и лидерство TSMC опасно

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Война из-за микрочипов?

В отношениях между материковым Китаем и Тайванем сохраняется хрупкий баланс. Разногласия в части статуса Тайваня усилили напряжённость между материком и островом.

Позиция Пекина однозначная — Тайвань неотъемлемая часть Китая. Для него остров является отколовшейся провинцией, которую она пообещала вернуть, и, если понадобиться — даже силой. И если КНР все же всерьез решиться прибрать Тайвань к рукам, это может нанести серьезный урон производителям электроники.

Все дело в том, что на Тайване работает Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) - крупнейший производитель чипов в мире. Такие компании, как Apple, AMD, MediaTek в числе заказчиков TSMC, где последняя создает для них микросхемы, которые потом находят свое применение на различных устройствах, от iPhone до ноутбуков и автомобилей.

Рыночная капитализация TSMC составляет $550 млрд, и она на 11 месте в рейтинге самых дорогих компаний. По данным TrendForce, в первом квартале на долю тайваньского производителя микросхем приходилось 65% общемировой выручки от продажи чипов. Почти 92% самых передовых SoC производятся на площадях TSMC, а оставшиеся 8% приходятся на долю Samsung.

На сегодняшний момент мировая экономика сильно зависит от одного единственного поставщика. Китай вполне может сделать выводы из агрессивной политики США против ее компаний и нельзя исключать того, что он решится на силовой вариант возврата территорий и последствия могут быть необратимы. Итогом развязанной войны может стать разрушение фабрик TSMC или их национализация. Маловероятно, что Китай решится на вооруженный конфликт с Тайванем, но до конца исключать эту возможность нельзя.

Сейчас многие страны всерьез взялись за создание полупроводниковой отрасли и направляют огромные средства в ее становление. Например, США выделили $50 млрд на наращивание производства чипов в своей стране. Страна за последние десятилетия серьезно растеряла свой потенциал. Так, если в 1990 году 37% всех микросхем было произведено в США, то сейчас 12%.

Но аналитики говорят о том, что на гонку за TSMC и Samsung может уйти не менее пяти лет и инвестиции должны составить не менее $30 млрд в год, чтобы получить «шанс на успех». Увеличение производства чипов задача сложная, требующая огромных средств и немало времени. Так, на строительство одного завода требуется $20 млрд и установка литографической машины в крайнем ультрафиолете (EUV), используемой для разметки пластин с помощью схемных рисунков, обойдется еще в $100 млрд.

Все это показывает насколько уязвима промышленность к потере одного единственного поставщика. Сегодня микроэлектроника архиважна для многих отраслей и тот, кто выиграет в борьбе за этот сегмент, станет диктовать условия всему миру.

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Источник: phonearena