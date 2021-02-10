Здравствуй, зависимость от смартфона. Результаты опроса

1006

Каждый второй из опрошенных признал, что он болен номофобией и для многих смартфон ассоциируется с самым ценным имуществом

Смартфон стал незаменимым атрибутом жизни современного человека. Он настолько плотно вошел в нашу жизнь, что его неожиданное отсутствие — потеряли, забыли — вызывает у людей стресс или панику. Со страхом потерять мобильное устройство граничит страх пропустить звонок или сообщение. Уже ученые и термин дали зависимости от смартфона — номофобия. Страдающие этим недугом пользователи не расстаются с устройством даже там, где он неуместен — туалет или ванная.

Ресурс Reviews.org провел опрос среди 1000 тысячи американцев в возрасте от 18 лет, чтобы выяснить степень их зависимости от электронного гаджета. Выяснилось, что средний американец проверяет свой телефон в среднем 262 раза в день или каждые 5,5 минут. В среднем пользователи проводят за телефоном 3 часа и 19 минут, где 50 минут приходится на время перед сном.

Утро многих начинается с проверки смартфона: 80% людей хватают его в первые 10 минут после пробуждения. А каждый второй американец (50%) никогда не проводил без телефона более суток.

Результаты опроса также показывают, что 43% американца считают смартфон самым ценным своим имуществом, 83% используют его в качестве будильника и 54% респондентов испытывают чувство паники, стоит только заряду устройства опуститься ниже отметки 20%. Пожалуй, самое печальное и опасное состоит в том, что 40% американцев признались, что используют телефон, находясь за рулем автомобиля. А 70% американцев отправляются в туалет в сопровождении смартфона.

62% опрошенных спят со смартфоном и 47% проверяют или используют его на свидании. Многие, а это 48% респондентов признались, что осознают свою зависимость от мобильного устройства.

Сегодня корпус с микросхемами стал центром общения с родными и друзьями, это инструмент для работы, чтения, воспроизведения музыки и видео, а также виртуальный магазин. Телефоны постепенно вытесняют фотоаппараты, карты, платежные терминалы, справочки и прочие привычные атрибуты прошлых лет. Строит признать, что гаджеты стали незаменимы, и мы на них плотно подсели. Но все же призываем отрываться от цифрового мира, находить удовольствие в повседневных вещах, будь то встреча с друзьями в реальном мире или простой поход в кинотеатр.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: phonearena