Zenfone 11 Ultra будет с большим экраном. Эра компактных устройств завершена!

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А вы бы такой купили?

Хотя слово “Zenfone” ассоциируется с компактным устройством для большинства, имеющих отношение к тематике смартфонов, но, похоже, Asus хочет изменить тенденцию и выпустить несколько больший смартфон. Новое название устройства – Zenfone 11 Ultra.

Утечка, обнаруженная пользователем Reddit Td3v1l во время копания в последнем обновлении прошивки ROG 8, дает нам первый взгляд на Zenfone 11 Ultra с серией рендеров, включая коробку розничной торговли, а также подробный список спецификаций.

Не переживайте! Обычная версия также будет и кажется, она будет такой же компактной, как и Zenfone 10. А выпуск Zenfone 11 Ultra – может быть попытка компании нацелиться на более широкую аудиторию, а не только на гиков.

Согласно рендерам, которые удалось отыскать, 11 Ultra несколько похож на ROG 8 Pro с точки зрения дизайна. Выбор цветов тоже приличный: Eternal Black, Skyline Blue, Misty Gray, Verdure Green и Desert Sienna.

Сопроводительное письмо подтверждает, что Zenfone 11 Ultra будет иметь большинство ключевых характеристик с ROG Phone 8/8 Pro, но с частотой обновления экрана 144 Гц вместо 165 Гц у ROG Phone 8.

Смартфон получит 6,78” AMOLED LTPO дисплей с разрешением 1 080 x 2 400 пикселей с вырезом для 32-мегапиксельной фронтальной камеры и топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Остальные спецификации включают 16 ГБ оперативной памяти. 512 ГБ. Аккумулятор имеет емкость 5500 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Утечка также демонстрирует тот же набор камер, состоящий из 50-Мп основного датчика IMX890, 32-Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом и 13-Мп сверхширокоугольного объектива.

Источник: Reddit