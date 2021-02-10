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  • Ужасы под Хэллоуин: Resident Evil Village вышла на модели iPhone 15 Pro, а также iPad Air и iPad Pro с чипом M1 и более новых версий со скидкой 60%

Ужасы под Хэллоуин: Resident Evil Village вышла на модели iPhone 15 Pro, а также iPad Air и iPad Pro с чипом M1 и более новых версий со скидкой 60%

31.10.2023 33 0

Ужасы под Хэллоуин на вашем iPhone  ﻿

В прошлом месяце на ежегодном мероприятии Apple Wonderlust Fall компания показала игровые возможности iPhone 15 Pro и Pro Max. Благодаря мощному процессору A17 Pro и аппаратному ускорению трассировки лучей оба смартфона могут воспроизводить AAA игры.

 

iPhone

 

Первая ААА-игра, вышедшая для последнего поколения iPhone 15 Pro, является Resident Evil Village. Это франшиза ужасов о выживании, разработчиком которой является компания Capcom. Размер загрузки игры весит примерно 16 ГБ, однако бесплатная пробная версия всего 1,4 ГБ. Она уже доступна в App Store. Заинтересованные игроки могут попробовать бесплатно и разблокировать полную версию игры, которую можно приобрести со скидкой 60 процентов до 20 ноября.

 

iPhone

 

Обычная цена Resident Evil Village составляет $39,99, в то время как Winter's Expansion DLC стоит $19,99. Со скидкой цена снижается до $15,99 и $9,99 соответственно. Существует также ваучер DLC с полным доступом, который стоит $4,99. Кроме моделей iPhone 15 Pro, игра также доступна на планшетах iPad Air и iPad Pro с чипом M1 и более поздних версий.

 

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Источник: apple

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 31.10.2023
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Ужасы под Хэллоуин: Resident Evil Village вышла на модели iPhone 15 Pro, а также iPad Air и iPad Pro с чипом M1 и более новых версий со скидкой 60%