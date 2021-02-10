Ждете вскоре складной Google Pixel? Не обольщайтесь

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Выход Google Pixel Fold вновь отложен

Первые слухи о сгибаемом Google Pixel появились в прошлом году, но новый форм-фактор в исполнении компании мы так до сих пор и не увидели. И, похоже, что можем увидеть нескоро. Высока вероятность что ранее первой половины следующего года Google Pixel Fold не выйдет.

Изначально ходили разговоры, что Google Pixel Fold может дебютировать в 2021 году, но затем амбициозные слухи были опровергнуты. Заговорили о том, что новинка недостаточно хороша на фоне того же Samsung Galaxy Z Fold 3, поэтому ее выход отложили на конец 2022 года. Но и в этот срок компания не укладывается. Южнокорейские источники и аналитик Росс Янг утверждают, что Google Pixel Fold еще далек до премьеры и создатели недовольны им, он не отвечает их ожиданиям и не сможет конкурировать достойно с аналогичными аппаратами.

Все это заставило Google вновь отложить выход складного смартфона и ранее весны 2023 года ждать его не стоит. У компании появился очередной долгострой. Он идет по пути Pixel Watch, который компания создавала вот уже несколько лет и к осени нынешнего года наконец-то должна выкатить свои первые смарт-часы. Опять же при условии, что все пойдет по плану и новинка будет вызывать чувство удовлетворенности у ее создателей.

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Источник: gsmarena