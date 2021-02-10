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Технології рятують життя

Технологія розумних годинників стрімко розвивається. Колись ці пристрої використовувалися лише для сповіщень та дзвінків, а зараз вони покращують якість нашого життя завдяки можливостям відстеження стану здоров'я. Вони можуть відстежувати сон, частоту серцевих скорочень, стрес, артеріальний тиск, рівень кисню в крові і навіть проводити вимірювання ЕКГ та артеріального тиску. Все це дає унікальні дані, які можуть інформувати вас про загальний стан вашого здоров'я. У деяких випадках ця інформація може навіть врятувати ваше життя.

Багато хто з нас нехтує здоров'ям. Ми часто не приділяємо достатньо уваги дрібним проблемам і уникаємо відвідування лікаря, якщо це не є невідкладною потребою. Джудіт Любке з Оклахоми не відрізнялася від інших, поки їй не діагностували діабет і не врятували її життя, і все завдяки її Apple Watch.

Жінка отримала вранці в п'ятницю вдома сповіщення про ризик виникнення фібриляції передсердь (миготливої аритмії - нерегулярного серцевого ритму, також відомого як аритмія). Молода жінка нещодавно втратила близьку людину і перебувала в стані горя.

Припустивши, що повідомлення було пов'язане з її емоційним станом, вона проігнорувала його і продовжила жити своїм повсякденним життям. Також, маючи щільний робочий графік, вона відкинула ідею звернутися до лікаря. На щастя, під час розмови вона поділилася своєю ситуацією з подругою, яка переконала її звернутися до лікаря, а не ігнорувати попередження. Це виявилося правильним рішенням.

Відвідавши лікарню, Любке дізналася, що вона хвора на діабет, і рівень цукру в її крові був критично високим. Розмірковуючи над ситуацією, вона сказала: "Якби я почекала до вихідних, я б, мабуть, не вижила. Якби я не отримала повідомлення на свій годинник, це був би кінець".

Джерело: 9to5mac﻿