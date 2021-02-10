Живые фото камеры будущего Samsung Galaxy S24 Ultra прямо с завода!

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Свежие истоки о Galaxy S24

Приближается дата выхода новых флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S24 и все большее количество деталей вытекаю о характеристиках устройств.

Последняя утечка произошла прямо с завода, фото было опубликовано пользователем No name через X. Изображение показывает модуль камеры Galaxy S24 Ultra, состоящий из четырех камер. Как ожидалось, модуль похож на такой, как был у S23 Ultra.

Согласно предварительной информации, основная камера на 200 Мп, к которой присоединены два телефото (10 Мп + 50 Мп) плюс сверхширокоугольная камера. Истоки пока свидетельствуют о том, что у телефона будет возможность 2-, 3-, 5- и 10-кратного зума без потери качества.

К сожалению, на изображении можно увидеть только краткое описание аппаратного обеспечения и номера деталей в приложение. Также ранее речь шла о широком использовании ИИ в смартфонах Samsung, в том числе и возможностях камеры.

Источник: X