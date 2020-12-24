Зимняя распродажа от Blackview: скидки до 50%

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Компания Blackview устроила свою очередную распродажу на AliExpress. Производитель пересмотрел в сторону уменьшения ценники на несколько собственных устройств и в ряде случаев скидка достигает 50%. Сбросили в цене такие смартфоны как Blackview BL6000 Pro с поддержкой 5G и ударопрочный Blackview BV9900 Pro.

Так, за Blackview BL6000 Pro только в дни распродажи просят $449,99. Вы получаете аппарат, заключенный в корпус с классом защиты IP68/IP69К и MIL-STD-810G, внутри которого скрывается чип Dimensity 800, 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной, а также аккумулятор емкостью 5280 мАч. В активе смартфона 6,36-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ и тройная тыльная камера с главным датчиком Sony IMX582 на 48 Мп.

За сумму $412,49 можно прикупить Blackview BV9900 Pro, построенный на базе Helio P90, обладающий 8/128 Гб памяти, дисплеем диагональю 5,84 дюйма разрешением FullHD+ и тремя датчиками на тыльной стороне, где главный на 48 Мп. Заключен смартфон в герметичный корпус с защитой IP68/IP69K и MIL-STD-810G.

Принимают участие в распродаже Blackview BV4900 Pro, BV9900E, BV6300 Pro и Blackview A80 Plus.

Распродажа Blackview