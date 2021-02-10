Слив характеристик и и рендеров Lenovo Tab M11 – неплохой планшет, но недалеко ушел от Tab M11

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Хорошо, но делать апгрейд Tab M110 не стоит

Lenovo готовится выпустить новый Lenovo Tab M11, а сайт WindowsReport поделился его изображениями и характеристиками. Планшет имеет неплохой дизайн и характеристики, но не сделал большого прогресса по сравнению с предшественником.

Новый Lenovo Tab M11 будет почти идеальным для путешествий, поскольку весит около 466 г и имеет высоту 166 мм. Ищете ультрапортативный планшет? Он может ответить.

Lenovo Tab M11 будет оснащен 11” экраном с разрешением 1920×1200. Ресурса автономной работы Lenovo планшета хватит на 10 часов воспроизведения видео. Планшет будет доступен в 2 цветах, Luna Gray и Seafoam Green. После запуска Lenovo Tab M11 будет работать на Android 13, но Lenovo планирует обновить его в Android 15 с исправлениями безопасности до января 2028 года.

Планшет имеет восьмиядерный процессор MediaTek G88, покупатели смогут выбрать между вариантом из 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ накопителя и версией 8 ГБ/128 ГБ, а также поддержка SD-карт до 1 ТБ.

У Tab M11 пока нет ни даты выпуска, ни цены, но учитывая цены на другие планшеты Lenovo, он может стоить примерно $330.﻿